Ha dell’incredibile la notizia che Google Earth consente di esplora tutto il mondo tramite il celebre gioco Minecraft. Sarà possibile ai giocatori esporare tutto il mondo ricreato esattamente in 3D grazie a Minecraft. Non è la prima volta che dei giocatori ricreano dei particolari asset o ambientazioni, ma questo è di sicuro uno dei più ambiziosi e massicci mai comparsi fino ad ora. La celebrità del gioco potrà quindi aumentare ancora di più.

Il redditor KevinJNguy01 è riuscito ad accedere ai dati di Google Earth e far sì che il gioco comunicasse tramite il gioco con il programma RenderDoc. Questo gli ha permesso di convertire ed esportare i file del programma verso Minecraft e caricare intere porzioni di mappa terrestre. Chiaramente la precisione e fedeltà di certe locazioni dipende soprattutto da quanto Google Earth abbia dati precisi al riguardo. Dunque grandi centri metropolitani come New York o Tokyo risulteranno più dettagliati.

La versione della Terra presentata su Minecraft è comunque bene ricordare che è vuota in quanto parliamo pur sempre di un gioco in cui non vi è una simulazione di vita di tutti i giorni a meno che non si portino giocatori nella propria partita.

Minecraft – un successo senza fine

Minecraft ha vinto numerosi premi, ed è stato descritto come uno dei giochi più influenti della storia. I social network, le parodie, gli adattamenti e il MineCon, hanno giocato un ruolo importante nella divulgazione del gioco. Sono stati anche distribuiti numerosi titoli spin-off. Complessivamente il numero di vendite del gioco su tutte le piattaforme si attesta sulle 200 milioni di copie vendute facendolo risultare il videogioco più venduto di sempre.

Al momento è disponibile per innumerevoli piattaforme: dalla PS3 alla PS4, Xbox 360 e Xbox One, Nintendo Wii U, Switch, PC, e anche 3DS e Vita. Insomma, ce ne è davvero per tutti. Voi approfitterete ed esplorerete la Terra grazie a Minecraft?

Recupera subito Minecraft per Nintendo Switch e giocalo dove vuoi!