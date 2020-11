Il vibranio è alimentato da una Gemma dell'Infinito?

Nell’universo cinematografico Marvel, il vibranio è presentato come uno dei materiali più durevoli esistenti.

È stato utilizzato per creare oggetti come lo scudo di Capitan America, il braccio meccanico di Bucky, la forma finale di Ultron, l’armatura di Black Panther e tutta una serie di tecnologie Wakandiane avanzate.

Non è chiaro il motivo per cui è così forte, ma l’utente di Reddit, Maester_Chief_, ha una teoria. Ritiene che il metallo ottenga le sue proprietà uniche dalla Gemma del Potere. La teoria ipotizza che la meteora ricca di Vibranio che si è schiantata a Wakanda fosse un frammento del pianeta distrutto dal Celestiale Eson in Guardiani della Galassia.

Cosa dice la teoria?

La teoria si basa sulla semplice nozione: ogni Gemma dell’Infinito è di un colore diverso ed emanano energia dello stesso colore e la Pietra del Potere è viola. Quando Eson ha distrutto il suddetto pianeta, lo ha fatto usando un bastone con la Pietra del Potere incorporata in esso.

Dopo la distruzione del pianeta, un’onda di energia viola è stata inviata attraverso di esso prima che esplodesse, spargendo i resti del pianeta che erano intrisi di energia della Pietra del Potere per tutto il cosmo. Sulla base della teoria, uno di questi pezzi potrebbe essere la meteora che è atterrata in Wakanda.

È ben noto che tutto ciò che è stato esposto a una qualsiasi Gemma dell’Infinito rimanga potenziata per molto tempo, come si è visto con personaggi come Captain Marvel, Scarlet Witch e Quicksilver, così come le armi brandite dai soldati dell’HYDRA in Captain America: The First Avenger.

Con questo in mente, la meteora che è atterrata a Wakanda continua a impregnare i minerali della zona con le proprietà della Pietra del Potere, dando luogo alla creazione del Vibranio.

Anche le prove visive a sostegno di questa teoria sono chiare. Il costume in vibranio di T’Challa in Black Panther assorbe e riemette energia, emanando un bagliore violaceo. Anche la meteora di vibranio è piena di energia della stessa tonalità e quando essa ha colpito Wakanda, ha creato gigantesche crepe nel terreno da dove l’energia violacea permeava ed è simile a quella che si vede quando Eson distrugge il pianeta.

Anche l’erba a forma di cuore di Wakanda è viola e per finire, il Piano Ancestrale è fortemente immerso in un ambiente viola.

Un’altra teoria simile di un paio di anni fa, collega il Piano Ancestrale con quello che ha visto Peter Quill, in Guardiani della Galassia, durante lo scontro finale con Ronan tocca la Gemma del Potere. Mentre è in contatto fisico con la pietra, Quill vede sua madre e, sulla base di questa teoria, questo è più di un’illusione o di un ricordo.

Per un breve momento, l’intera realtà in cui si trova cambia e si vede un mondo con pianeti e strutture distrutte. È essenzialmente molto simile a ciò che accade quando i Wakandiani usano l’erba a forma di cuore per accedere al Piano Ancestrale.

Con tutto questo che si sa ora, c’è un’argomentazione forte secondo cui la Gemma del Potere è, in ultima analisi, responsabile della creazione del vibranio e spiegherebbe sicuramente perché è così resistente e in grado di cedere alle esplosioni delle armi alimentate dalla Pietra dell’Infinito, come lo Scettro di Loki e l’arsenale HYDRA della Seconda Guerra Mondiale.

Se il vibranio è alimentato dalla Pietra del potere, Wakanda potrebbe non aver nemmeno toccato le vere capacità del metallo.

