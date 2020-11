Il character designer di The Mandalorian ha confermato il motivo per cui le “code” di Ahsoka sono state accorciate per il live-action. Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson) ha fatto il suo tanto atteso debutto in live-action nell’ultimo episodio di The Mandalorian, Capitolo 13: La Jedi. Tuttavia, alcuni fan sono rimasti un po’ confusi dalle ragioni per cui le code della sua testa così distintive siano state significativamente ridotte rispetto a quando è stata vista l’ultima volta in Star Wars: Rebels.

Ahsoka Tano è conosciuta per essere stata Padawan di Anakin Skywalker e si ha riscosso molto successo fra i fan con le sue apparizioni in Star Wars: The Clone Wars e Rebels. Ahsoka è un membro della specie Togruta, che ha code sulla testa piuttosto lunghe chiamate lekku. Quando Ahsoka è apparsa per la prima volta in Clone Wars, i suoi lekku erano corti, ma col passare del tempo sono cresciuti, come abbiamo potuto vedere in Rebels.

A causa del fatto che The Mandalorian è cronologicamente ambientato molto tempo dopo Clone Wars e Rebels, i fan si sono chiesti come mai i lekku di Ahsoka nel live-action fossero più corti rispetto a quanto visto nelle serie animate.

Il concept designer del personaggio di Lucasfilm Brian Matyas ha una risposta per il mistero dei lekku più corti. Matyas ha risposto a un fan che ha posto la domanda sulla sua pagina Twitter:

“Sì, più o meno questa era la preoccupazione principale. Dall’animazione al live-action, ho esplorato fra moltissimi design per lei e una dimensione appropriata per l’attrice, tenendo in considerazione le acrobazie e il movimento. Sono sicuro che ne parlerò più a lungo nel prossimo futuro!“.

Data la quantità di acrobazie che Ahsoka ha fatto in Capitolo 13: La Jedi, le code più corte hanno senso. Gli adattamenti sono chiamati adattamenti per una ragione, e alcuni dettagli semplicemente non si traducono in modo fluido dall’animazione al live action.

La cosa più importante è che Ahsoka sia finalmente comparsa in The Mandalorian, e il suo arrivo nel live-action è stato fantastico. Rosario Dawson ha fatto un ottimo lavoro interpretando una Ahsoka più saggia, matura e temprata dalla guerra di quanto i fan avessero visto nella serie animata.

