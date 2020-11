Crash Bandicoot 4: It’s About Time è stato pubblicato a ottobre, ma sembra che Activision stia già lasciando qualche piccolo indizio riguardo un eventuale sequel. Kevin Fagaragan su Twitter ha scoperto un interessante Easter Egg che potrebbe indicare l’esistenza di un gioco non ancora annunciato!

Nel primo livello del gioco c’è uno schermo TV che i giocatori possono colpire. Dopo averlo fatto, la TV mostrerà i loghi dei primi tre giochi della serie, oltre naturalmente a quello di It’s About Time. Tuttavia, dopo aver ottenuto il 106% di completamento, appare brevemente un quinto logo, prima di scomparire. È impossibile dire se questo possa significare o meno che un nuovo gioco sia in lavorazione, ma è certamente possibile!

Un video che mostra il logo può essere trovato nel Tweet incorporato di seguito:

There's a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE — Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020

Crash Bandicoot 4: It’s about Time è stato il primo gioco platform completamente originale con protagonista l’iconico personaggio dopo un bel po’ di tempo. Resta da vedere se questa misteriosa immagine si riferisce a un’altra avventura di Crash o qualcos’altro.

Activision sembra avere molta fiducia in Crash Bandicoot al momento, quindi non sarebbe troppo sorprendente scoprire che un nuovo gioco è già in fase di sviluppo. Crash ha sicuramente una forte base di fan e un nuovo gioco che sfrutta l’hardware di nuova generazione potrebbe essere una grande attrattiva.

Tuttavia, fino a quando non verrà annunciato qualcosa di concreto dall’editore, i fan non dovrebbero sperarci troppo. Detto questo, è stato fatto di tutto per rendere questo Easter Egg molto difficile da trovare, il che lascia intendere che stia davvero succedendo qualcosa!

