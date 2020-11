Il franchise di Star Wars ha rotto una tradizione con la rivelazione del nome di Baby Yoda all’interno di The Mandalorian. Definito ufficialmente “il bambino”, si conferma che il suo vero nome è Grogu. Ahsoka Tano ha rivelato il nome al Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal). Rosario Dawson ha interpretato l’ex Padawan Jedi nel suo debutto così atteso in un live action di Star Wars dopo aver essere stata il personaggio principale in Star Wars: The Clone Wars.

Quando Grogu ha fatto il suo debutto negli ultimi momenti del primo episodio di The Mandalorian, il piccolo è diventato immediatamente un fenomeno culturale. Visto che il Maestro Jedi Yoda rimane uno dei personaggi più popolari usciti dal franchise, una versione più giovane di un altro piccolo essere della stessa specie ha avuto un fascino immediato.

Non solo Grogu è un’adorabile piccola creatura, ma la sua esistenza è piuttosto interessante per la scarsità di informazioni su di lui. Ahsoka ha riempito alcuni di quegli spazi vuoti scoprendo che Grogu è stato cresciuto e addestrato nel Tempio Jedi su Coruscant prima della caduta della Repubblica. Alcuni lo hanno portato a nascondersi durante la Grande Purga Jedi, portando il bambino di 50 anni a sopprimere i suoi poteri della Forza come modo per sopravvivere.

Nonostante le nuove informazioni presentate in The Mandalorian, ci sono ancora molti dettagli sulla vita di Grogu che rimangono un mistero. Tra questi c’è la sua specie, considerando che il franchise di Star Wars non ne ha mai parlato nemmeno per quanto riguarda Yoda. A parte Yoda e Grogu, l’unico altro membro della stessa specie era Yaddle, un membro di sesso femminile sensibile alla Forza che faceva parte dell’Alto Consiglio Jedi, come si è visto durante Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Visto che gli altri due membri della specie si chiamano Yoda e Yaddle, molti spettatori hanno ipotizzato che Star Wars avrebbe seguito quella tradizione con un nome che iniziava con una “Y” anche per Baby Yoda. Invece, The Mandalorian ha rotto la tradizione e ha preferito optare per Grogu.

Anche se solo altri due personaggi appartenenti alla specie di Grogu sono stati introdotti nell’universo immaginario di Star Wars, c’era motivo di credere che fosse stata creata una tradizione. Certamente, la serie live-action di Star Wars avrebbe potuto seguire lo schema scegliendo un nome “Y”, anche perché si credeva che la specie di Yoda e Yaddle avesse nomi che iniziano con la “Y” per una ragione significativa, ma sembra che non sia più così.

È interessante notare che il nome di Grogu è trapelato molto prima di essere rivelato in The Mandalorian. Mentre Din continua a indagare sul background del bambino, sarà interessante vedere se altri membri della specie faranno il loro debutto in Star Wars. C’è una teoria secondo cui Yaddle stia attivamente cercando Grogu, permettendole così di apparire nella stagione 2 o anche oltre. In ogni caso, i fan devono abituarsi a sentire pronunciare il nome Grogu come identificativo del piccolo trovatello sensibile alla Forza.

