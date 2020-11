Gotham Knights sarà il nuovo rivoluzionario videogame dedicato a Batman, anche se questo sembra aver lasciato la protezione di Gotham al resto della Bat-famiglia. Il DC FanDome di quest’anno ci ha già introdotto al mondo del videogioco in uscita il prossimo anno, ma ora arrivano nuovi dettagli.

Come si legge su un recente post sul blog PlayStation infatti, Gotham non sarà solo lo sfondo degli eventi principali riguardanti la Corte dei Gufi, ma un vero personaggio aggiunto, che il giocatore deve ovviamente proteggere. spiega il direttore creativo Patrick Redding:

Questo porterà, sempre secondo Redding, ad una serie di missioni che si svolgono su più notti, con tanto lavoro d’investigazione che porterà poi al confronto col grande cattivo di turno.

Le trame del gioco vedono protagonista la Bat-Famiglia, alle prese con la morte di Batman e una città da proteggere. Un personaggio tra questi che avrà un’evoluzione importante, come sottolineato in precedenza da Redding stesso, è Tim Drake/Robin:

Tim Drake è stata la nostra scelta come Robin sin dall’inizio e per ragioni che non ho ora intenzione di svelare, perché si collega alla più ampia narrazione della storia, ne parleremo più avanti.Tim era il Robin giusto per essere il nuovo Robin del mondo in cui siamo, ci ha permesso di avere un Robin adolescente in grado comunque di essere un combattente fisicamente formidabile e credibile. Anche se ha già tanto da dare come Robin, per le sue abilità da detective, di combattimento e come uso di gadget, volevamo un Robin che potesse avere un’evoluzione credibile e completa in grado di portarlo a diventare il nuovo Cavaliere Oscuro di Gotham City . Tutto ha molto senso, è fantastico perché se si ha familiarità con la tradizione dei fumetti, questo non è un territorio completamente inesplorato. La gente si è posta la domanda: ‘Dove sta andando Tim? In cosa si sta trasformando?’ La gente sente che potrebbe essere un detective migliore di Bruce Wayne da un certo punto di vista, ma ha anche alcune delle altre caratteristiche di Bruce, in cosa si evolverà? Per noi è davvero divertente, narrativamente e per la sua singola evoluzione. È un personaggio che mi piace, che può creare un mito percorrendo la strada che lo porta al costume del Cavaliere Oscuro.