Super Nintendo World: data di apertura, dettagli, immagini e video

Super Nintendo World, il parco tematico annunciato nel Maggio del 2015, sta per vedere finalmente la luce per la gioia di tutti gli appassionati degli iconici personaggi della grande N.

Universal Studios Japan ha infatti annunciato che il parco, che avrebbe dovuto aprire nei mesi estivi del 2020, sarà inaugurato il 4 Febbraio 2021 a Osaka.

In apertura il video di annuncio, a seguire le prime immagini ufficiali attraverso le quali possiamo dare un’occhiata agli esterni e all’attrazione ispirata a Mario Kart:

Kurumi Mori, inviata di Bloomberg, ha riportato nuovi dettagli su una delle attrazioni principali di Super Nintendo World — quella ispirata ai videogame della serie Mario Kart.

I visitatori potranno partecipare alla Koopa’s Challenge, una gara allestita all’interno del castello di Bowser che comprende varie aree ispirate ai giochi della serie: la mitica Rainbow Road, un livello di lava, uno sott’acqua e uno stile casa infestata.

L’attrazione si svolgerà su binari, quindi non ci sarà piena libertà di movimento, e utilizzerà un casco con visiera per gli effetti di Realtà Aumentata.

Japan's #SuperNintendoWorld will open on Feb. 4, 2021 in Osaka.@rumireports gets a world’s first look at @USJ_Official's real-life #Mario Kart. More: https://t.co/T9nUMnB1UB #任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 30, 2020