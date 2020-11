Sono trapelate (in bassa qualità) da pochissimo su una pagina facebook dedicata a Zagor due tavole di Zagor/Flash – La Scure e il Fulmine ovvero il crossover fra lo Spirito con la Scure e il Velocista Scarlatto di cui ricordiamo è in uscita il prossimo 10 dicembre il numero zero.

Eccovi le tavole trapelate realizzate da Davide Gianfelice, il disegnatore che si occuperà del crossover:

Pur non rivelando molto sulla trama queste due pagine parrebbero proprio quella di apertura del crossover.

Ricordiamo che pochi giorna fa erano trapelate anche le copertine del numero zero realizzate da Carmine Di Giandomenico e ufficializzate poi qualche ora dopo dalla stessa Sergio Bonelli Editore con un post sul suo sito web ufficiale e sui canali social.

Eccovi i dettagli ufficiali dell’albo:

Flash/Zagor Numero 0 – La Scure e il Fulmine

di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo,

Davide Gianfelice

32 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,50

Dopo Batman e Dylan Dog, arriva un nuovo frutto della partnership tra SBE e DC: il numero 0 del crossover tra Flash e Zagor, lo Spirito con la Scure! Mentre fervono i lavori per la realizzazione delle miniserie a loro dedicate, siamo felici di potervi presentare un altro incontro tra i personaggi dell’universo bonelliano e i supereroi della DC. Anche questo numero 0 avrà due copertine diverse ma collegate (l’autore è ancora top secret!) e presenterà il primo capitolo dello storico incontro tra due icone del fumetto mondiale.

Flash/Zagor – La Scure e il Fulmine: il panel di Cartoomics 2020

Nella tarda serata di ieri Sergio Bonelli Editore ha tenuto un panel a Cartoomics 2020, edizioni completamente digitale della manifestazione milanese, dedicato proprio ai due crossover fra SBE e DC.

All’incontro hanno fatto parte il disegnatore Davide Gianfelice, gli sceneggiatori Mauro Uzzeo e Giovanni Masi e il colorista Luca Saponti. Gianfelice ha lavorato sia sulla testata Sergio Bonelli Editore che su quella targata DC Comics ed è il disegnatore che si occuperà sia del numero 0 (in uscita nelle prossime settimane) che del primo numero.

Riguardo alla combinazione dei due personaggi, Uzzeo afferma che il lavoro di studio di entrambi gli universi è stato certosino:

Credo che sia Flash che Zagor hanno i nemici più divertenti del mondo del fumetto e infatti nel numero 0 ne abbiamo messi molti di loro.

Dichiara Masi:

Ci ha divertito molto lavorare sulla ricerca dei punti in comune e non in comune. Nonostante i due mondi molto diversi tra di loro, abbiamo visto che i punti in comune sono davvero tanti. E inoltre entrambi sono due eroi dal cuore grande.

Ribatte Uzzeo:

Dentro Zagor c’è un DNA da supereroe e dentro Flash c’è un po’ di weird western. Insomma, i due si compensano!

La scrittura del crossover è iniziata con il numero 1, mentre il numero 0, in uscita tra un paio di settimane, è nato successivamente ed è stato sviluppato come prologo del primo volume.

Afferma lo sceneggiatore Mauro Uzzeo:

Però non sarà una semplice presentazione, ma butterà il lettore direttamente nella storia!

Dylan Dog/Batman: il precendente crossover

Come vi abbiamo accennato, prima di Flash/Zagor, DC e Bonelli avevano già fatto incontrare due dei loro personaggi di punta: Batman e Dylan Dog. Uscito lo scorso dicembre, il numero 0 della miniserie Dylan Dog/Batman ha visto il remake della prima avventura di Dylan Dog, la prima apparizione dell’arcinemico dell’Uomo Pipistrello, il Joker, e una delle storie di Batman più amate di tutti i tempi!

Questa invece la sinossi dell’albo:

Il primo, imperdibile tassello del crossover più atteso: i protagonisti dell’Universo Bonelli e gli eroi targati DC Comics, insieme per una serie di avventure epocali! Un albo imperdibile che propone quattro storie complete: Il numero 0 della miniserie Dylan Dog/Batman, il remake della prima avventura di Dylan Dog, la prima apparizione dell’arcinemico dell’Uomo Pipistrello, il Joker, e una delle storie di Batman più amate di tutti i tempi! Cliccate QUI per la nostra recensione.

ACQUISTA “Batman / Dylan Dog N° 0 – Heroes Cover “