La rivelazione del 2019 in tema manga si rivela essere una conferma anche nel 2020 poichè Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge su Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020, viene decretato manga più venduto dell’anno.

Dagli ultimi conteggi firmati Oricon, Demon Slayer è il quindi manga più venduto del 2020 sia in termini di volumi dell’opera originale che in termini di serie.

Il range temporale su cui si è basato il controllo di gestione dell’opera è partito dal 18 novembre 2019 per arrivare al 22 novembre 2020.

Vendite per serie

In base alle vendite per serie, Demon Slayer si aggiudica una stima di 82.345,447 di introiti totali lasciandosi alle spalle Kingdom di Yasuhisa Hara con 8.251,058 e One Piece di Eiichiro Oda con 7.709,667.

Al quarto e quinto posto, rispettivamente, troviamo Haikyu!! di Haruichi Furudate con vendite di 7.212,099 e Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami con vendite di 6.702,736.

Vendite per volumi

In merito alle vendite in volumi, invece, Demon Slayer ripulisce tutto aggiudicandosi i primi 22 posti con gli unici 22, tra l’altro, volumi disponibili (il 23° uscirà il 4 dicembre 2020). Prendendo in considerazione tutti i volumi, tra edizioni normali e speciali, negli ultimi 12 mesi il manga ha venduto tre milioni di copie.

Al 1° posto della classifica c’è il volume 18 con 4.393,137 vendite totali.

Dopo Demon Slayer, al 23° posto della classifica spunta One Piece con il volume 95. Le vendite del tankobon si attestano a 2,054,642.

L’opera di Oda-sensei è presente anche al 24° e 25° posto con, rispettivamente, i volumi 96 (1.898,453) e 97 (1.806,133).

Nota aggiuntiva è dedicata a L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama, che si aggiudica il 29° posto con un totale di 1.021,684 di copie vendute con il solo numero 30 del manga.

La crescita di Demon Slayer

L’effetto Demon Slayer è sempre più in tendenza e non sembra voler davvero scendere da quella cima lì in alto.

Se lo scorso anno i conteggi volevano una battaglia di pochi numeri di scarto tra Demon Slayer e One Piece, quest’anno l’opera della maestra Gotouge non ha conosciuto rivali e ha vinto su tutta la linea.

La crescita esponenziale del manga è cominciata da aprile verso settembre 2019, periodo nel quale la serie anime di studio ufotable ha avuto inizio. Una crescita tale da costringere i lettori a comprare un solo volume a persona a causa della mancanza di copie.

Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics.

