Laid-Back Camp, trasposizione animata del manga Yuru Camp di Afro, tornerà sul piccolo schermo con una seconda stagione in cui ritroveremo le protagoniste Rin e Nadeshiko alla scoperta di nuovi luoghi in cui campeggiare in tranquillità.

In occasione di una proiezione evento in anteprima, svoltasi il 29 Novembre 2020, è stato annunciato che la seconda stagione dell’anime debutterà il 7 Gennaio 2021 alle 23:00 sulla rete AT-X.

Laid-Back Camp 2, i dettagli

Yoshiaki Kyougoku, già regista della prima serie, dirige Laid-Back Camp Stagione 2 presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

Anche Jin Tanaka (Kirakira Precure a la Mode, Anne-Happy) torna a occuparsi delle sceneggiature, così come Mutsumi Sasaki (Dragonar Academy, Chaos;HEAd) continua a caratterizzare i personaggi dopo l’esperienza nella prima serie.

Confermato anche Akiyuki Tateyama (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Idol Incidents) alla composizione della colonna sonora.

Tomoyo Kurosawa (Kumiko in Sound! Euphonium, Phos in Land of the Lustrous, Hongo in O Maidens in Your Savage Season) si unisce al cast della seconda stagione per interpretare Ayano Toki.

Laid-Back Camp, riguardiamo la prima stagione

In attesa della partenza della nuova stagione di Laid-Back Camp, possiamo riguardare o scoprire la prima serie in 12 episodi disponibile in streaming su Crunchyroll Italia:

Nadeshiko, una liceale trasferitasi da Shizuoka a Yamanashi, decide di andare a vedere il Monte Fuji che conosce dalle banconote da 1000 yen. Raggiunge in bicicletta Motosu, ma il brutto tempo la costringe a tornare indietro. Senza aver visto la sua meta, sviene per la strada.

Quando riprende i sensi, è notte e si trova in un luogo che non ha mai visto prima, senza alcuna idea di come tornare a casa. Nadeshiko viene tratta in salvo da Rin, una ragazza in campeggio da sola. Assieme si scaldano attorno a un falò, perse nella tranquillità del lago. Mentre stanno gustando dei noodle al curry, il momento tanto atteso si manifesta. Guarda: il Monte Fuji! Qui inizia la nostra storia all’aria aperta…

