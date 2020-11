È possibile che gli angeli in Dragon Ball Super siano fatti di energia divina? Molte domande sono emerse da quando Dragon Ball ha introdotto per la prima volta l’idea di un multiverso nel suo franchise. Non solo abbiamo scoperto che ci sono altri undici universi al di fuori di quello che abbiamo visto per tutto il tempo fino ad ora, ma anche che esiste tutta una serie di esseri divini. Ma mentre abbiamo potuto apprendere altre informazioni sugli Dei della Distruzione e su come operano, gli Angeli al loro fianco sono ancora un enorme mistero.

C’è però una possibilità che ci sia stato fornito un enorme indizio sulle ragioni per cui esistono, in primo luogo poiché l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica non solo ha mostrato un Angelo che si stava allenando prima di essere assegnato a un Dio della Distruzione, ma abbiamo anche scoperto che un Angelo che spezzi il le leggi a cui deve necessariamente sottostare è condannato a svanire dall’esistenza. Ora, come sarebbe possibile? Forse, sono fatti interamente di energia divina!

È sempre stato evidente che gli Angeli si trovano su un piano dell’esistenza completamente diverso rispetto ai mortali (fatto, questo, reso ancor più evidente dal fatto che gli Angeli fossero gli unici esseri viventi rimasti come parte degli Universi cancellati), ma sembra che funzionino in modo diverso dall’interno. La scomparsa di Merus è stata il primo, vero indizio di questo, dato che è svanito non appena ha infranto una delle leggi degli Angeli, e il capitolo 66 del manga di Dragon Ball Super ci ha mostrato il Gran Sacerdote mentre chiamava Whis e Beerus per chiedere loro informazioni.

Se Merus era fatto di energia divina, è ovvio che è per questo che il Gran Sacerdote è stato in grado di scoprire i piani di Merus così rapidamente. Ma questo solleva anche un’altra domanda: come e perché nascono gli Angeli? Sono forse creati dal Gran Sacerdote (o da un potere ancora più in alto) dall’energia divina? Merus ha fornito qualche indizio sugli Angeli e la loro gerarchia, quindi è tempo che la serie inizi a rispondere ad alcune di queste domande.

E mentre Goku ha ottenuto ufficialmente il potere divino, come riconosciuto da un essere divino come Whis, forse questo lo condurrà in un territorio in cui la serie sarà in grado di esplorare e arricchire le nozioni dietro gli esseri divini che esistono nel multiverso. Ma voi cosa ne pensate? Gli Angeli potrebbero essere fatti di energia divina? Chi li ha creati? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Acquistate la figure di Gogeta SSJ Blue QUI!