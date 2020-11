The Mandalorian 2 si concluderà, come previsto, con i prossimi tre episodi in uscita Venerdì 4, 11 e 18 Dicembre 2020 su Disney+ in esclusiva.

Attraverso Twitter Hal T. Hickel, direttore dell’animazione presso ILM – Industrial Light & Magic — la divisione della Lucasfilm dedicata agli effetti speciali visivi, ha stuzzicato la curiosità dei fan con un tweet che descrive così il finale di stagione:

Vi aspettano le montagne russe in questi ultimi tre episodi. :)

Visti i recenti sviluppi, in particolare gli eventi e i personaggi dell’episodio 13, non facciamo fatica a credergli!

The Mandalorian 2, aspettando il finale di stagione

Star Wars: The Mandalorian 2 ha debuttato lo scorso 30 Ottobre in esclusiva su Disney+; il servizio di streaming descrive così la trama della serie:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa di 8 episodi, è stata diffusa negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+. Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima su Italia 1 il 22 Marzo 2020.

Non solo The Mandalorian 2

Per quanto riguarda i prossimi progetti seriali su Star Wars, sono confermate la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, la serie prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll).

In lavorazione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato Star Wars: The Mandalorian Stagione 3, che Jon Favreau ha invece già anticipato; voci di corridoio parlano di possibili spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Sul versante cinematografico i nuovi film della saga sono attualmente previsti a partire dal 2023.

Acquista l’action figure del Mandaloriano