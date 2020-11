Sonic 2 – il Film è stato annunciato ufficialmente lo scorso Maggio e, come abbiamo già avuto modo riportarvi, debutterà nei cinema l’8 Aprile 2022.

Grazie ad alcuni documenti della Creative BC Film Commission, l’ente che si occupa di supervisionare e agevolare le produzioni creative nella British Columbia, sono emersi i primi dettagli sulla produzione del film.

In particolare la produzione ha il nome in codice di Emerald Hill (lo stesso nome del primo livello del videogame Sonic 2) ed è a cura di una compagnia interna chiamata Red Energy Films.

Stando al sito web della Creative BC Film Commission, la produzione del film è prevista dal 15 Marzo 2021 al 10 Maggio 2021.

Aspettando Sonic 2 – il Film

Sonic 2 – il Film dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo, fortunato film della serie e potrebbe vedere la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi SEGA come Tails e Knuckles.

Il primo film, diretto da Jeff Fowler, viene così descritto da 20th Century Studios Italia:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.

Il cast include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

In Italia è uscito il 13 Febbraio 2020 al cinema e il 10 Giugno 2020 in home video; è anche disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Nel frattempo recupera Sonic – Il Film