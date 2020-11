One Piece è ancora parecchio lontano dalla sua conclusione, all’attivo già da ben 23 anni e con quasi 1000 capitoli nel palmares, nonostante questo l’autore dei record, Eiichiro Oda, si diverte a parlare di un possibile prossimo manga.

Ad oggi è assodato, almeno nelle intenzioni, che Eiichiro Oda vorrebbe concludere il manga in quattro-cinque anni e che, sucessivamente, non vorrebbe accettare la strada del sequel poichè desidera avere scelta libera sulla fine, come segno di responsabilità.

Cosa farà Oda dopo One Piece?

Nonostante questo, attraverso una sessione di domande e risposte tenuta dagli editor di One Piece e pubblicata a febbraio 2020 sul canale ufficiale YouTube di One Piece, gli editor hanno rivelato che il maestro vorrebbe, almeno scherzosamente, disegnare un nuovo manga intitolandolo “Two Pieces“.

Ancor non sappiamo cosa accadrà dopo che Eiichiro Oda concluderà la sua longeva e bellissima storia sui pirati e quel titolo sembra richiamare proprio ad un sequel di One Piece.

La leggenda si ispira alla leggenda

E’ logico immaginare che sicuramente l’autore si prenderà una lunga pausa dopo la fine. D’altro canto l’utente di Twitter @sandman_AP ha ricordato che nel 2007 l’autore dichiarava di voler seguire le orme di Akira Toriyama (Dragon Ball) e realizzare, dopo One Piece, dei brevi manga saltuariamente, allontanandosi quindi dalla formula in serie.

Vedremo cosa attenderà il futuro di Oda, per ora godiamo lo scorrere di One Piece che è più avvincente che mai con la saga del Paese di Wano.

