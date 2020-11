BBC ha pubblicato il trailer per lo speciale natalizio di Doctor Who, intitolato Revolution of the Daleks. Come sappiamo, l’episodio offrirà ai fan l’opportunità di vedere i Dalek con un look totalmente nuovo.

Il nuovo look è ispirato al Dalek Ricognitore, leggermente più alto dei tradizionali modelli Dalek, anche se non così largo. Questi nuovi Dalek, controllati a distanza, hanno parti blu luminescenti che sembrano ispirate da Tron, illuminandosi anche di notte.

Doctor Who, torna il Capitano Jack

Lo speciale natalizio di Doctor Who riporterà anche John Barrowman nei panni del Capitano Jack Harkness, dopo il cameo a sorpresa in un episodio della dodicesima stagione, Fugitive of the Judoon.Queste le parole dell’attore sul suo ritorno:

Indossare il cappotto di Jack e rimettere piede sul set di Doctor Who è stato come tornare a casa. È sempre emozionante interpretare il Capitano Jack. È un personaggio a cui sono molto affezionato e che mi ha cambiato la vita, sapere che i fan lo amano tanto quanto me rende ancora più entusiasmante il ritorno nei suoi panni. Spero che a tutti piaccia l’eroica avventura di Jack col Dottore.

Anche Matt Strevens, produttore esecutivo BBC Studios, commenta il ritorno di Barrowman:

Dopo una breve apparizione in “Fugitive of the Judoon”, è veramente emozionante, oltre he una gioia, dare il bentornato a John come Capitano Jack. È uno dei personaggi più iconici della storia di Doctor Who, la sua presenza accenderà sin da subito questo speciale.

Sullo speciale è intervenuto anche il produttore esecutivo di Doctor Who, Chris Chibnall:

Uno speciale per le vacanze natalizie ha sempre in serbo tante cose positive, e non c’è niente di più grande del ritorno di John Barrowman nella serie, per un lungometraggio epico ed emozionante. Se qualcuno può spazzare via tutta la schifezza data da questo 2020, è il capitano Jack. Dalek state attenti!

Il nuovo videogioco: The Edge of Reality

Come sappiamo, BBC Studios ha recentemente annunciato, insieme a Maze Theory, un nuovo videogioco dedicato al franchise, Doctor Who: The Edge of Reality. Previsto per la primavera del 2021, Doctor Who: The Edge of Reality è una rivisitazione ed espansione del gioco di realtà virtuale Doctor Who: The Edge of Time, uscito nel 2019.

Queste le caratteristiche del videogioc, direttamente dal comunicato stampa riportato da Comicbook:

Doctor Who: The Edge of Reality, un’avventura per console e PC nello spazio e nel tempo, creata pensando alle console attuali e di nuova generazione, offre nuovi mondi da esplorare, nuovi puzzle, nuove sfide e un nuovo gameplay.

Una storia originale di Doctor Who: scopri una minaccia per tutto l’universo mentre cerchi di salvare la realtà da una serie di glitch interrotti dal tempo. Continua la storia iniziata in The Edge of Time e collabora con il Dottore per portare alla luce un mistero più grande.

Nuovi nemici e IA: faccia a faccia con i classici mostri di Doctor Who, inclusi i Dalek e gli Angeli Piangenti. Sperimenta il terrore tutto metallico dei Cybermen e altri nemici ancora da svelare…

