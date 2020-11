DC e Sergio Bonelli Editore: le novità per i due crossover

Durante l’ultima giornata dell’edizione digitale di Cartoomics, la casa editrice milanese Sergio Bonelli Editore ci aggiorna sulle novità riguardanti i due crossover con DC Comics annunciati lo scorso anno a Lucca Comics & Games.

Presentati dal direttore editoriale Michele Masiero, vediamo subito gli aggiornamenti dei due titoli: Dylan Dog/Batman e Zagor/Flash.

All’incontro virtuale erano presenti lo sceneggiatore Roberto Recchioni e i disegnatori Gigi Cavenago e Werther Dell’Edera, che insieme alla colorista Giovanna Niro compongono il team di lavorazione del crossover.

Non è stata annunciata una data precisa riguardo all’uscita del primo numero, ma sappiamo che uscirà durante il 2021.

All’interno della conferenza, lo sceneggiatore Roberto Recchioni ha parlato del lavoro fatto sui due personaggi:

Bisognava trovare il modo di far coesistere i due universi narrativi di Batman e Dylan. Il problema non era il mondo dylandoghiano quanto quello di Batman, dato che in quest’ultimo i “supereroi” fanno parte del quotidiano, a differenza della Londra di Dylan, dove chi chiede aiuto per via di un essere soprannaturale non viene subito creduto e si deve rivolgere a un “indagatore dell’incubo”. Con il numero 0, uscito lo scorso anno, abbiamo fatto incontrare le due ambientazioni tramite i personaggi di Xabaras e del Joker, e questo renderà più normale l’incontro tra Dylan e Batman nel numero 1.