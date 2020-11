Le uscite Star Comics del 2 Dicembre 2020 comprendono la novità Hitorijime Boyfriend e i nuovi volumi di serie manga in corso come One Piece, Lamù e Baptism (inizialmente previsto per il 25 Novembre).

A seguire le uscite Star Comics del 2 Dicembre 2020, qui le novità di Gennaio.

Le uscite Star Comics del 2 Dicembre 2020

UMEZZ COLLECTIONN 9

BAPTISM 2

di Kazuo Umezz

15×21, B, 400 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 17,00

Sakura, decisa a prendere il posto della moglie di Tanigawa, terrorizza la donna per fare in modo che il marito la creda pazza. Il maestro, sempre più disorientato, comincia a credere alle menzogne della sua giovane ospite, tanto da permetterle di insinuarsi sempre più nell’intimità della sua casa… Riuscirà Sakura a portare a termine il suo terrificante piano?

ONE PIECE NOVEL A 2

di Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki

14,5×21, B, 176 pp, b/n, con alette, € 15,00

Ace ha ottenuto i poteri del Frutto Foco Foco e, dopo una rocambolesca fuga dall’isola deserta su cui avevano fatto naufragio, lui e Deuce – l’uomo mascherato – hanno formato la ciurma dei Pirati di Picche! Di quali avventure saranno protagonisti, insieme ai loro eccentrici e variegati compagni? Come arriveranno a far parte dei fedelissimi “figli” del grande Barbabianca?! C’è un unico modo per scoprirlo: non lasciarsi scappare questo sensazionale ciclo di romanzi che amplia ancora di più lo sconfinato universo narrativo di One Piece!

WEATHERING WITH YOU 2

di Makoto Shinkai, Wataru Kubota

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Hina è una “portatrice di sereno”, vale a dire che è in grado di fermare la pioggia e far tornare il bel tempo. Lei e Hodaka, aiutati dal fratellino minore della ragazza, Nagi, avviano un’attività online come portatori di bel tempo su richiesta, e finalmente, da quando è partito dalla sua isola, il giovane inizia a pensare di aver finalmente trovato il suo posto nella grande metropoli. Ma non è tutto così semplice come sembra, e ogni cosa… ha un suo prezzo.

QUEER 3

HITORIJIME BOYFRIEND

di Memeco Arii

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Kensuke non sopporta l’idea di separarsi dal suo migliore amico Hasekura e, senza quasi rendersene conto, durante l’ultimo inverno prima delle medie finisce per dirgli di non voler più avere a che fare con lui. Quando, dopo tre anni, i due ragazzi si rivedono al liceo, Hasekura si comporta come se nulla fosse successo e tratta Kensuke con la stessa gentilezza di sempre. Quest’ultimo è ben felice di aver riallacciato i rapporti con l’amico, il quale però, improvvisamente, gli fa una rivelazione che lo lascia senza parole…

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA 11

di Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Ranze inizia a frequentare il liceo insieme a Shun, ormai diventato irreversibilmente umano, Aron e Fira. I primi due, con il loro nuovo amico Suguru, organizzano un club di boxe, ma per ottenerne il riconoscimento ufficiale da parte della presidente del comitato studentesco devono affrontare un incontro amichevole con un altro liceo…

NEVERLAND 343

LAMÙ – URUSEI YATSURA 15

di Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 368 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

Dopo tanto tempo, Lamù e Ataru hanno un appuntamento, ma sul luogo dell’incontro compare uno strano tipo che indossa solo un paio di mutande leopardate. Non appena vede la bella aliena, costui si autoconvince che quello sia l’inizio di un amore… e Lamù coglie subito la palla al balzo, decidendo di lasciarsi rapire dal misterioso ragazzo per far preoccupare un po’ Ataru! Come andrà a finire?! Sarà poi il turno di una gara di calligrafia per trovare il mittente di una misteriosa missiva indirizzata a Shutaro Mendo, che riporta la fantomatica scritta “conosco il tuo segreto”!

YOUNG 318

ONE PIECE 96

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Mentre vive la sua avventura insieme a Barbabianca, Oden conosce Roger. Cosa comporterà per il mondo il fatale incontro tra i due? Nel frattempo nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi trama nell’ombra…

DRAGON 268

DR. STONE 13

di Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Senku e gli altri mirano a far infiltrare Kohaku a palazzo per ottenere l’arma della pietrificazione, ora in mano al Gran Maestro. Si muovono quindi per recuperare il laboratorio dalla nave, allo scopo di rendere l’infiltrata una ragazza che possa piacere agli uomini e aumentarne le possibilità di successo. L’imbarcazione, però, è sorvegliata dai soldati dell’isola…

STARDUST 95

THE SEVEN DEADLY SINS 38

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Il Re dei Demoni è tornato, impossessandosi del corpo di Zeldris, e ha evocato l’Indura Favorito. I Seven Deadly Sins sono gli unici in grado di fermare la sua avanzata distruttiva: tocca a loro proteggere Britannia. Nel frattempo, l’eroico Meliodas e la divina Elizabeth, all’insaputa dei loro compagni, si avviano verso la battaglia decisiva per salvare Zeldris e mettere la parola fine a un destino scritto col sangue…

