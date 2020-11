Nuovi giocatori in arrivo su Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Bandai Namco ha infatti offerto dettagli sui calciatori in arrivo col prossimo DLC del gioco, previsto per questo dicembre. I personaggi saranno il portiere messicano Ricardo Espadas, il difensore tailandese Singprasert Bunnaak e il centrocampista svedese Stefan Levin.

Ogni DLC sarà formato da 3 personaggi aggiuntivi e sarà disponibile sia come acquisto individuale oppure come parte del Season pass. Oltre a quello di dicembre, ne sono già previsti altri due per la prossima primavera.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – i nuovi calciatori

Bandai descrive così i nuovi calciatori, che potranno essere aggiunti alle squadre del gioco:

Stefan Levin

Tecnica: Finta dell’Aurora – E’ il centrocampista veterano della nazionale giovanile svedese, un vero tuttofare. La sua tecnica speciale, la Finta dell’Aurora, è uno speciale dribbling che aumenta la sua potenza e gli permette di superare in scioltezza gli avversari.

Ricardo Espadas

Abilità/Tecnica: Portiere miracoloso/Tiro insidioso – È il portiere della nazionale giovanile messicana, con un fisico agile e minuto, ma capace di poter giocare in un duplice ruolo: non solo portiere, ma anche attaccante! Ha grandi capacità di contrasto e può anche diventare un attaccante pericoloso.

Singprasert Bunnaak

Tecniche: Dribbling Muay Thai/Blocco di resistenza

È il difensore della nazionale giovanile thailandese, usa tecniche basate sul arte di combattimento marziale del Muay Thai. È un giocatore potente in grado di ridurre il livello di abilità degli avversari tramite i suoi contrasti e blocchi vigorosi grazie alla sua prestanza fisica.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – il videogioco

Queste le caratteristiche principali del videogioco:

Un nuovo gioco di Captain Tsubasa con grafica fumettistica ed effetti realistici! Ispirato alla celebre serie di Captain Tsubasa, questo titolo riprende lo stile grafico dell’anime aggiungendo nuovi effetti grafici realistici. La cura dei dettagli nella rappresentazione dello stile di tutti i celebri personaggi renderà ogni incontro spettacolare e indimenticabile! Giocate mozzafiato e fulminee per un gioco di calcio ad alto tasso di azione arcade! Il genere calcistico arcade permette ai giocatori di vivere azioni spettacolari in tempo reale, ed è uno degli aspetti che hanno reso popolari i titoli dedicati a Captain Tsubasa. In questo coinvolgente gioco d’azione potrete divertirvi a segnare gol ai vostri avversari usando rapidamente fantastiche abilità grazie a un sistema di controllo semplice da padroneggiare.

Due modalità storia presenti:

EPISODE: TSUBASA: I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie EPISODE: NEW HERO: Dopo aver creato il proprio personaggio, i giocatori dovranno unirsi a una delle tre seguenti squadre: Scuola Media Furano, Scuola Media Musashi o Accademia Toho. Dal Torneo Nazionale delle Scuole Medie fino al Campionato Mondiale Giovanile, questa modalità Storia permetterà ai fan di superare sfide esclusive, far crescere il proprio personaggio e fronteggiare i migliori giocatori del mondo per diventare l’eroe della propria avventura!

