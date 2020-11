Qualche giorno vi riportavamo la notizia dell’inquietante ritrovamento di uno monolite di metallo, alto circa 3.5 metri, nel deserto dello Utah negli Stati Uniti – cliccate QUI per i dettagli.

Eccolo:

Il monolite – cosa sapevamo?

Sin da subito definita una “installazione”, alla stregua di un’opera di arte moderna, il monolite di metallo sarebbe stato addirittura collocato nel deserto dello Utah fra l’agosto 2015 e ottobre 2016 almeno a giudicare dallo storico del servizio Google Earth.

Le autorità avevano subito ironizzato sulla provenienza aliena del monolite dichiarando che:

È illegale installare strutture o opere d’arte senza autorizzazione su terreni pubblici gestiti a livello federale, indipendentemente dal pianeta da cui vieni.

https://www.instagram.com/p/CH09VY_hAGk/?utm_source=ig_web_copy_link

Ovviamente il monolite di metallo assomigliava in maniera spaventosa alla alla gigantesca lastra di una scena iconica nel film del 1968 di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio.

Dal monolite ad una… piramide

Il mistero però sembra tutt’altro che dipanato. L’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah ha infatti comunicato che nella notte del 27 novembre scorso, il monolite sarebbe stato rimosso da alcuni individui non ancora identificati. Le indagini infatti sono tutt’ora in corso da parte dell’ufficio dello Sceriffo.

Il problema è che poche ore fa, nello stesso punto dove era stato rinvenuto il monolite, è apparsa una piccola piramide di metallo!

Eccovela:

Il mistero si infittisce perché la zona è impervia e non facilmente raggiungibile, oltre a non essere sorvegliata, e quindi necessita di una lunga preparazione per operazioni come la rimozione di un monolite alto 3.5 metri e mezzo!

Il luogo esatto inoltre, pure essendo ovviamente stato individuato, non è mai stato ufficialmente confermato dalle autorità.

Sul web ovviamente è caccia al monolite o alla sua prossima trasformazione mentre si rincorrono sempre più insistenti le voci di una clamorosa trovata pubblicitaria o una performance artistica al pari di quelle del noto Banksy.

