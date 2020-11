Il nuovo acclamato gioco Marvel’s Avengers a quasi tre mesi dalla sua uscita non ha convinto completamente i fan dell’Universo Marvel. Con quasi nessuno che ormai ne parla, il gioco sviluppato e pubblicato dalle software house Square Enix e Crystal Dynamics risulta forse troppo ripetitivo. Ora la stessa Square Enix sta confermando la performance poco brillante con i dati delle vendite in netto calo.

A tal proposito il noto portale Gamespot ha pubblicato il riscontro negativo di Square Enix sulle vendite del videogioco:

“Il sotto segmento di HD Games ha registrato una perdita operativa poiché le vendite iniziali di Marvel’s Avengers sono state inferiori di quelle previste e non sono state in grado di compensare l’ammortamento dei costi di sviluppo del gioco. Nella seconda metà dell’anno fiscale, speriamo di compensare la lentezza delle vendite iniziali offrendo ampi contenuti aggiuntivi per aumentare le nostre vendite”.

Realizzare un videogioco prevede ingenti costi da parte delle software house. In particolare, viene riportato che i ragazzi di Crystal Dynamics e Square Enix hanno speso 100 milioni di dollari per le fasi di sviluppo del gioco e altri 60 milioni per il marketing. In totale avrebbero speso tra i 170 e i 190 milioni di dollari secondo l’analista finanziario David Gibson. Se questi numeri sono accurati, le compagnie avrebbero perso quasi 63 milioni di dollari.

Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers è la nuova avventura videoludica dei Vendicatori basata sui fumetti Marvel. Il nuovo gioco è uscito il 4 settembre 2020. Il gioco unisce una storia originale in giocatore singolo e in modalità co-operative in quella che viene definita come l’esperienza videoludica Avengers definitiva.

Il prossimo 8 dicembre il gioco introdurrà Kate Bishop mentre in futuro verrà aggiunto anche il personaggio di Spider-Man. Nel già annunciato operazione “Taking A.I.M.”, i giocatori controlleranno Kate o gli altri Vendicatori, mentre scoprono un mistero che si intreccia in linee temporali alternative e nuove minacce.

Il viaggio di Kate la porterà dal suo ex mentore e originale Occhio di Falco aka Clint Barton, che è scomparso. La storia che coinvolge Clint continuerà nell’espansione “Future Imperfect” del 2021, che esplorerà le linee temporali alternative in cui Clint si è trovato coinvolto.

