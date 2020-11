L’attrice che ha interpretato il Magistrato armato di lancia nell’ultimo episodio di The Mandalorian è la figlioccia del compianto Bruce Lee.

Diana Lee Inosanto ha condiviso alcune informazioni sulla sua famiglia in un recente post su Instagram in cui ha anche parlato del suo recente debutto nei panni di Morgan Elsbeth, il Magistrato di Calodan sul pianeta Corvus, nella serie.

Inosanto ha concluso il messaggio scrivendo:

“P.S. – questo giorno di ‘debutto’ del 27 novembre ha un significato speciale in quanto è anche l’ottantesimo compleanno del mio padrino, il compianto #BruceLee, un uomo che ha plasmato il futuro mio e della mia famiglia“.

Non estranea al mondo delle arti marziali, Inosanto ha già lavorato come coreografa di combattimenti e acrobazie in alcuni film tra cui Alita: Angelo della Battaglia, nonché nelle serie televisiva Lucifer e Shadowhunters.

Diane Lee Inosanto ha studiato molti stili diversi di arti marziali, incluso il Jeet Kune Do, la forma di arte marziale fondata da Bruce Lee. Era stata anche una degli studenti di Bruce Lee.

Acquistate il Monopoli di The Mandalorian QUI!