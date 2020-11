Ora che l’anime di Jujutsu Kaisen ha superato il suo arco introduttivo, si sta preparando a scavare nel primo, vero arco narrativo della serie con le prime, vere battaglie che Yuji e gli altri dovranno affrontare. Yuji si è allenato con Gojo per usare meglio le sue energie maledette appena acquisite, da quando è stato ucciso da Sukuna, e l’ultimo episodio dell’anime ha visto Yuji intraprendere la sua prima vera missione per mostrare i frutti dell’allenamento bizzarro che aveva seguito.

L’ultimo episodio della serie vede Yuji andare a indagare su un misterioso omicidio insieme al nuovo personaggio di Kento Nanami, ma i due si trovano presto ad affrontare un paio di strani esseri maledetti. È qui che Yuji lancia la sua primissima tecnica carica di energia maledetta, Divergent Fist.

Durante il suo allenamento con Gojo, questi aveva capito il problema attuale di Yuji con l’uso dell’energia maledetta. Capisce che l’energia maledetta di Yuji fuoriesce lentamente poiché non riesce a tenere il passo con il potere che ha già. Poiché Yuji non è ancora abbastanza bravo ad accumulare questa energia, per cui le sue tecniche non sono molto efficaci. Ma c’è un aspetto positivo, in quanto crea effettivamente un colpo energetico irregolare che per questo coglierà i nemici di sorpresa.

Il Pugno Divergente di Yuji ne sfrutta appieno poiché è un pugno che colpisce essenzialmente due volte. Quando il suo pugno colpisce l’avversario, l’energia maledetta di Yuji fluisce per creare un secondo impatto. Mentre l’episodio mostrava come Yuji abbia bisogno di tempo per caricare questa tecnica, il suo potere esplosivo risultante sarà di grande aiuto per Yuji andando avanti, poiché Gojo spiega che non tutti possono fare questo tipo di flusso irregolare di proposito.

Questa tecnica è il suo primo importante passo in avanti per sopravvivere durante i combattimenti a venire. Ma mentre sta diventando più forte, anche le minacce future saranno molto più forti. Cosa ne pensate del nuovo attacco di Yuji? Vi piace il modo in cui il Pugno Divergente è rappresentato nell’anime? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Acquistate Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight: 1 QUI!