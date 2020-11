L’attore di Darth Vader Dave Prowse è morto all’età di 85 anni. La notizia è uno shock per i fan di Star Wars. Prowse, ex bodybuilder, ha interpretato il cattivo, mentre James Earl Jones gli ha fornito quella voce incredibile. Prowse è apparso nel circuito del sollevamento pesi con altri eroi come Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno.

Ha trascorso 50 anni a recitare in vari ruoli, ma il più famoso resta Darth Vader. L’agente di Prowse Thomas Bowington ha condiviso alcune parole gentili sull’attore con la BBC.

“Che la forza sia con lui, sempre! Anche se famoso per aver interpretato molti mostri – per me e per tutti coloro che conoscevano Dave e lavoravano con lui, è stato un eroe nelle nostre vite“.

L’attore ha anche raccontato alla BBC del processo di scelta del ruolo di Vader nel 2013. In realtà avrebbe dovuto scegliere fra Chewbacca o il cattivo, ma è finito nel Lato Oscuro. Il suo ragionamento in quel momento sembra saggio e toccante in questo momento.

“Quello che è successo in realtà è che il mio agente mi ha chiamato e ha detto: ‘Cè un signore in città chiamato George Lucas che vorrebbe tanto vederti’. Così sono andato a trovarlo e l’ho incontrato. Mi ha portato in una stanza e mi ha mostrato tutti questi concept design. Ha detto: ‘Vorrei offrirti una delle due parti di questo film che sto facendo. Il primo è un personaggio chiamato Chewbacca’. Ho detto: ‘Che diavolo è Chewbacca?’. Mi stava mostrando i buoni del film, capisci? L’ho sentito e ho detto: ‘Tre mesi in una pelle di gorilla? No, grazie mille!’. ‘L’altro si chiama Darth Vader. È il grande cattivo del film, vedi? Ho detto: ‘Non dire più nulla, George, avrò la parte del cattivo. Ha detto: ‘Dimmi, perché?’. ‘Ripensa a tutti i film che hai mai visto quando ci sono buoni e cattivi. Ricordi sempre il cattivo!‘ “.

