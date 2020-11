Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 30 novembre al 6 dicembre. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer e Nathan Never, mentre arriva Senzanima Vittime.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 30 novembre al 6 dicembre – Inediti

JULIA 267 La morte ci precede

di Giancarlo Berardi, Lorenzo Calza e Francesco Bonanno

128 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Russ Coolidge è un uomo come tanti: un lavoro da impiegato, una casetta con giardino, una moglie devota e un figlio modello. Ma la sua vita va in frantumi quando moglie e figlio scompaiono nel nulla. Sembrerebbe un allontanamento volontario, visto che Lydia,

la moglie, ha lasciato una lettera d’addio. Ma le cose si complicano quando la sorella di Lydia viene trovata assassinata… Julia e l’amico detective Leo Baxter indagano tra i meandri oscuri del passato di Coolidge e della sua famiglia, alla ricerca di verità nascoste…

DAMPYR 249 La casa sul lungofiume

di Stefano Piani

e Giorgio Gualandris

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Sotto le pietre di un vecchio palazzo sovietico a San Pietroburgo viene ritrovato un antico libro dagli strani poteri. Vassago, il Demone delle Cose Perdute, vuole impossessarsene… Il Dampyr indaga per capire chi è la misteriosa donna cara al Maestro delle Tenebre Saint-Germain il cui nome è vergato con il sangue sulle sue pagine!

ZAGOR N°665 BENVENUTI A HEAVENWOOD

uscita: 02/12/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Codice a barre: 977112253404900716

Soggetto: Tito Faraci

Sceneggiatura: Tito Faraci

Disegni: Marcello Mangiantini

Copertina: Alessandro Piccinelli

In una capanna in mezzo ai boschi, è avvenuto un massacro. Zagor arriva appena in tempo per sentire le ultime parole di una delle vittime: c’è una “mela marcia” nella vicina città di Heavenwood. Dove tutti sembrano brave persone, ma la puzza di bruciato si fa presto sentire, insieme al sibilo delle pallottole.

TEX N°722 GUATEMALA

uscita: 05/12/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112156104600722

Soggetto: Pasquale Ruju

Sceneggiatura: Pasquale Ruju

Disegni: Stefano Biglia

Copertina: Claudio Villa

Nonostante sia accerchiato dai nemici, Montales non intende rinunciare alla sua missione in Guatemala. Tex e i pards decidono accompagnarlo e di aiutare Gregorio a ritrovare la sua famiglia, perseguitata da misteriosi e crudeli assassini…

SPECIALE TEX WILLER N°2 UN UOMO TRANQUILLO

uscita: 05/12/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 128

Codice a barre: 977270475804400002

Soggetto: Roberto Recchioni

Sceneggiatura: Roberto Recchioni

Disegni: Stefano Andreucci

Copertina: Maurizio Dotti

È dura la vita al ranch dei Willer… Sam sente la mancanza dell’aiuto di Tex e, quando arrivano nuovi guai armati di pistola, che minacciano lui e l’amata Susan, questa mancanza si fa ancora più sentire… Ma anche Sam è un vero uomo del West… anche lui in fondo ha la stoffa dei Willer…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 30 novembre al 6 dicembre – Volumi

SENZANIMA VITTIME

di Stefano Vietti e Alessandro Vitti

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 17,00

Nuovo appuntamento, sceneggiato da Stefano Vietti e illustrato da un autore internazionale quale Alessandro Vitti, con Senzanima, la fortunata serie parallela di Dragonero dedicata alle avventure del giovane Ian Aranill. Una collana di storie inedite presentata direttamente in libreria in grande formato a colori. Il nostro eroe dovrà affrontare l’amara verità per cui in guerra si è carnefici o vittime, nessun altro ruolo è concesso…

KAY – LA GUERRA DEL BUIO 08 (DI 10)

di Alessandro Russo, Massimo Dall’Oglio e Francesca Palomba

160 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 4,90

Passato e futuro si inseguono e si intrecciano. Le origini della terribile minaccia del Buio e il suo remoto domani si muovono in un ciclo dove le scelte di Kay si riveleranno fondamentali per l’esistenza stessa del nostro pianeta!

TEX- LA VALLE DEL TERRORE

di Claudio Nizzi e Magnus

240 pagine – 28 x 37 cm

B/N, cartonato

€ 34,90

Apparso per la prima volta nel 1996, questo “Texone” è considerato a buon diritto un capolavoro del fumetto e non solo del personaggio creato da Gianluigi Bonelli. Disegnato da Magnus con maestria e accuratezza di tratto stupefacenti, ritorna in occasione del 25° anno dall’uscita in un’edizione definitiva di grande formato estremamente curata. Nella valle dello Yuba River, Tex e Carson indagano su quello che si rivela essere un inganno perfettamente orchestrato…

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. BUIO

di Maurizio de Giovanni, Claudio Falco, Paolo Terracciano e Fabiana Fiengo

144 pagine – 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 21,00

Dopo il successo della prima uscita, prosegue con il secondo romanzo la traduzione a fumetti della serie creata da Maurizio de Giovanni, I Bastardi di Pizzofalcone, in un volume cartonato a colori corredato da una sezione illustrata di approfondimenti. Il rapimento del piccolo Edoardo Cerchia coinvolge i Bastardi di Pizzofalcone in una complessa indagine che scava nei meandri dei segreti di una famiglia.

DYLAN DOG. I VAMPIRI

uscita: 03/12/2020

Tipologia: Cartonato

Formato: 22 x 31 cm, b/n

Pagine: 152

Soggetto: Tiziano Sclavi

Sceneggiatura: Tiziano Sclavi

Disegni: Carlo Ambrosni

Copertina: Carlo Ambrosini

Alla luce del sole, nella vita quotidiana, tutto sembra così “normale”. Ma qualcosa sfugge, sotto la superficie qualcosa di invisibile ci divora, ci ipnotizza, ci succhia il sangue. Chi era Paco Martinez? Un trafficante di droga o il depositario di un segreto terribile? Perché l’esercito lo ha ucciso con tanta leggerezza? Il volto del potere è pulito e sorridente, ma quel sorriso è fatto di lunghe zanne… La personale interpretazione del mito del vampiro firmata dal creatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. Ai disegni, Carlo Ambrosini, uno dei più sensibili interpreti delle atmosfere dell’Indagatore dell’Incubo.

DYLAN DOG. GLI ORRORI DI ALTROQUANDO

uscita: 03/12/2020

Tipologia: Cartonato

Formato: 22 x 30 cm, b/n

Pagine: 144

Soggetto: Tiziano Sclavi

Sceneggiatura: Tiziano Sclavi

Disegni: Attilio Micheluzzi

Copertina: Attilio Micheluzzi

Una delle pietre miliari di Dylan Dog. La riproposta del secondo speciale dedicato all’Indagatore dell’incubo: una manciata di racconti brevi legati ai generi più diversi, una serie di fulminanti, spassose, dolenti visioni scaturite dalla penna di un Tiziano Sclavi in stato di grazia e affidate ai disegni di un Attilio Micheluzzi al culmine della sua arte.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 30 novembre al 6 dicembre – Ristampe

TEX CLASSIC N°98 LA GRANDE MURAGLIA

uscita: 04/12/2020

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 64

Codice a barre: 977253211604700098

Soggetto: Gianluigi Bonelli

Sceneggiatura: Gianluigi Bonelli

Disegni: Aurelio Galleppini, Francesco Gamba

Copertina: Aurelio Galleppini

Colori: GFB Comics

Dopo aver attraversato un infuocato deserto, sfuggendo per un soffio alla morte, Tex e Tiger Jack si imbattono, prima, negli scheletri di alcuni soldati spagnoli e, poi, in una imponente muraglia. Dopo averla scalata per soccorrere un uomo torturato e rinchiuso in una gabbia a picco nel vuoto, i due pards si trovano di fronte a una incredibile città dai tetti d’oro dove gli abitanti vivono ancora come ai tempi dei primi conquistadores. L’insediamento è però tiranneggiato dal dispotico Principe Nero, un usurpatore che mantiene il potere dispensano paura e morte. A lottare contro il dittatore, un manipolo di coraggiosi ribelli il cui destino pare però segnato a causa di un vile traditore che li ha denunciati al Principe Nero. A tentare di capovolgere la situazione è Aquila della Notte che, al fianco del suo fidato indiano, si unisce ai rivoltosi ideando a attuando un ardito piano per impadronirsi delle armi e delle munizioni custodite nei sotterranei della fortezza del tiranno…

STORIA DEL WEST 21 La lunga cavalcata

di Gino D’Antonio e Sergio Tarquinio

96 pagine – 19 x 27 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Nel 1860 si tengono le elezioni e Abramo Lincoln diventa Presidente. La nazione è preda di violente passioni politiche, si parla apertamente di ribellione degli Stati del Sud e la Carolina è il primo tra questi a dichiarare la Secessione. Bill Adams, ormai agente dell’agenzia investigativa Pinkerton, è incaricato di sventare un complesso complotto ai danni di Lincoln…

