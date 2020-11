All’interno del manga di Boruto: Naruto Next Generations, scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto in qualità di sequel diretto di Naruto, abbiamo visto Naruto Uzumaki evocare una nuova trasformazione supportata dal potere della Volpe a Nove Code per trovare uno spiraglio di vittoria contro l’attuale nemico, Isshiki Otsutsuki.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

La nuova modalità combattiva, la Baryon Mode, a detta di Kurama potrebbe portare Naruto addirittura alla morte se usata eccessivamente, ma a quanto pare possiede anche un asso nella manica a favore del Settimo Hokage.

Il Capitolo 52 del manga rivela che il potere della nuova trasformazione di Naruto consente all’utilizzatore di ridurre drasticamente la vita del malcapitato che subisce attacchi o semplicemente se si trova a farci a pugni poichè, come spesso evidenziato da Masashi Kishimoto, il chakra in Naruto è un collegamento tra persone e questa tecnica è la messa in pratica della teoria.

Attraverso questa caratteristica del potere, Naruto potrebbe anche sopravvivere, ma deve ottimizzare i tempi costringendo Isshiki a combattere fino a condurlo alla morte.

Questo piano sembra andare in porto dal momento che lo stesso Isshiki inizia a sentirsi affaticato e comprende che, dalle 20 ore iniziali rimanenti fino alla sua morte, ora mancano soltanto 30 minuti.

Alla fine del capitolo, tuttavia, Isshiki nella disperazione riesce a evocare sul posto di combattimento Kawaki grazie al chakra di Naruto presente nel suo braccio artificiale e questa potrebbe essere la chance del villain di tornare nelle sue forze vivendo nel corpo del ragazzino mediante il Karma.

La risposta a questo dubbio la conosceremo sicuramente con il prossimo capitolo di dicembre, il numero 53.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è edito in Italia da Planet Manga, mentre le ultime uscite sono disponibili legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.