Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 3 dicembre, direttamente dal sito panini.

Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 3 dicembre

Le uscite Marvel 3 dicembre

League of Legends: Zed

Autori: Odin Austin Shafer, Edgar Salazar

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26 17,00 €

Contiene: League of Legends: Zed (2019) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

L’uomo noto come Zed è disposto a tutto pur di proteggere la sua terra natia, anche versare del sangue innocente! Il ritorno in scena del crudele Khada Jhin lo porta a confrontarsi con gli spettri del suo passato, in un’avvincente storia di magia, vendetta e onore perduto e riguadagnato. Il nuovo, spettacolare fumetto ambientato nel mondo di League of Legends

X-FACTOR 1

Autori: Leah Williams, David Baldeon

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: X-Factor (2020) #1

• Un tuo caro è morto? X-Factor Investigations!

• Un tuo caro è scomparso? X-Factor Investigations!

• Ti serve una prova di morte? X-Factor Investigations!

• Una nuova vita e una nuova ragione di esistere per la squadra di detective mutanti più strana di tutti i tempi!

CABLE VOL. 1: GROSSI CALIBRI

Autori: Gerry Duggan, Phil Noto

Dicembre • 17×26, B.,

112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Cable (2020) #1/4

• Il prologo a X of Swords: la maxi-saga mutante del 2021!

• Riecco Cable, quello giovane, irruento, e talvolta fin troppo sicuro di sé… un difetto che potrebbe costare la vita a lui e alla Naiade Esme!

• Con una storia completa, prende il via la nuova serie del figlio di Ciclope…

• …tra rapimenti, misteriose lame, guerrieri galattici e mutanti artigliati!

Le uscite Panini Comics del 3 dicembre

Mercy 3 – La miniera, i ricordi e la mortalità

Autori: Mirka Andolfo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26 12,00 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

L'elaborato piano della misteriosa Lady Hellaine inizia a prendere forma, ma non tutto va come aveva previsto! Ogni azione porta a delle conseguenze (talvolta inattese), mentre strani ricordi cominciano ad affiorare sempre più intensi e opprimenti. Ciascun personaggio si ritroverà a fronteggiare i propri demoni. Come sempre, alla fine, i "buoni" vinceranno… ma la domanda è: chi sono i "buoni" in questa storia? Una galoppata adrenalinica verso un finale mozzafiato per la serie, amata da pubblico e critica, firmata Mirka Andolfo!

Mercy 3 – La miniera, i ricordi e la mortalità – Edizione Variant di Enrico Marini

Autori: Mirka Andolfo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26 14,00 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

L’elaborato piano della misteriosa Lady Hellaine inizia a prendere forma, ma non tutto va come aveva previsto! Ogni azione porta a delle conseguenze (talvolta inattese), mentre strani ricordi cominciano ad affiorare sempre più intensi e opprimenti. Ciascun personaggio si ritroverà a fronteggiare i propri demoni. Come sempre, alla fine, i “buoni” vinceranno… ma la domanda è: chi sono i “buoni” in questa storia? Una galoppata adrenalinica verso un finale mozzafiato per la serie, amata da pubblico e critica, firmata Mirka Andolfo!

EMBÈ? MAGAZINE 3

Autori: Simple&Madama

3 dicembre • 14,5×19,5, S.,

48 pp., col. • Euro 4,90

Passa l’estate e dopo un secondo… è già Natale! Soffrite di Christmas Blues? Non vi preoccupate, ci pensa il magazine di Simple&Madama con fumetti e giochi a rendere più lieve questo difficilissimo periodo. Siete amanti del Natale? Ancora meglio! Tra ricette a tema, consigli per il veglione e l’oroscopo di fine 2020, questo sarà un numero imperdibile per ciascuno di voi! All I want for Christmas is… Embè?

RAT-MAN GIGANTE 82

Autore: Leo Ortolani

3 dicembre • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Tutto ha un prezzo, e per scoprire a quale piano abitino nel palazzo, anche i supereroi dovranno pagarlo e compiere la loro scelta! La nuova edizione della quarta parte della “Esalogia dei Vendicatopi”, apparsa originariamente su Rat-Man Collection 97! Un classico di

Rat-Man! E la solita valanga – ma proprio una valanga – di schizzi, disegni e pettegolezzi inediti!

GURT PACK

Autori: Isaak Friedl, Oscarito

Dicembre • 17×26, C.,

128 pp. (cadauno), col.

Euro 20,00

Contiene: Gurt vol. 1: L’ascensore dei mondi, Gurt vol. 2: Gurt e il piano di sotto

In occasione dell’uscita del capitolo conclusivo, ecco i primi due volumi di Gurt, l’avvincente e sfrenata serie di Isaak Friedl e Oscarito, in un pack a un prezzo super speciale! Un’occasione da non perdere per scoprire le origini di Gurt, il delivery man più interspaziale che ci sia, prima di arrivare al gran finale. Occhio agli ascensori…

IL GRANDE RATOLIK

Autore: Leo Ortolani

3 dicembre • 16×21, B.,

128 pp., b/n • Euro 6,90

La “K” con le orecchie da topo! Il principe dei ladri! Il criminale più ricercato al mondo! L’incubo dell’Ispettore Biloba! Ratolik ha un unico punto debole, e il suo nome è Ada. Diminutivo di Adamo. Ma l’Ispettore non lo sa. Cosa succederà quando Ratolik dovrà scegliere tra la libertà di Ada e il favoloso diamante Giuffoni? Scopriamolo insieme. Azione! Crimine! Sensualità, pochissima! La leggenda dei neri italiani affronta Rat-Man di Leo Ortolani poco prima di affrontare il film dei Manetti Bros.!

GURT VOL. 4: LA NUOVA ALLEANZA

Autori: Isaak Friedl, Oscarito

Dicembre • 17×26, C.,

104 pp., col. • Euro 16,00

Il delivery man intergalattico Gurt ne ha viste di tutti i colori da quando ha scoperto un certo ascensore e conosciuto un tale di nome Deathmachine. Dopo un recente viaggetto con quest'ultimo, Gurt non è esattamente in forma. Anzi, è proprio fuori formato… ma sarà

un bene o un male? L’unica cosa di cui si può star certi è che di mazzate ce ne saranno in abbondanza. Oh, sì! Più energico di uno shonen, più avvincente di un action movie, più indie dei fumetti di Portland, la saga di Isaak Friedl e Oscarito punta dritto verso un finale in technicolor, con un vero e proprio viaggio sulle montagne russe. Vietato dare di stomaco!

Gurt Variant 4 – La nuova alleanza

Autori: Oscarito, Isaak Friedl

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26 18,00 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Il delivery man intergalattico Gurt ne ha viste di tutti i colori da quando ha scoperto un certo ascensore e conosciuto un tale di nome Deathmachine. Dopo un recente viaggetto con quest’ultimo, Gurt non è esattamente in forma. Anzi, è proprio fuori formato… ma sarà un bene o un male? L’unica cosa di cui si può star certi è che di mazzate ce ne saranno in abbondanza. Oh, sì! Più energico di uno shonen, più avvincente di un action movie, più indie dei fumetti di Portland, la saga di Isaak Friedl e Oscarito punta dritto verso un finale in technicolor, con un vero e proprio viaggio sulle montagne russe. Vietato dare di stomaco!

Asterix Legionario

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7 12,90 €

Contiene: Asterix Legionario

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

La bella Falbalà ha il cuore a pezzi: Tragicomix, il suo fidanzato, è stato costretto ad arruolarsi nell’esercito romano ed è partito per una campagna in Africa. Obelix, invaghito anche lui della ragazza, non sopporta di vederla piangere e decide così di partire in una folle missione: arruolarsi anche lui per raggiungere e liberare Tragicomix! Ecco quindi le due nuove, improbabili, incredibili reclute della I legione, III coorte, II manipolo, I centuria: Asterix e Obelix!

Asterix E I Goti

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7 12,90 €

Contiene: Asterix E I Goti

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Panoramix parte per la Foresta dei Carnuti, dove si elegge il druido dell’anno. Asterix, per tutelare la sicurezza del druido, decide di accompagnarlo insieme con Obelix; i due devono però aspettare Panoramix fuori dalla Foresta dei Carnuti, essendo vietato entrarvi ai non druidi. Quando scopriranno che i Goti hanno teso un’imboscata a Panoramix e lo hanno rapito, si metteranno sulle sue tracce, seminando scompiglio tra le fila nemiche!

Asterix Alle Olimpiadi

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Asterix Alle Olimpiadi

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Quando i Galli incontrano un legionario che si sta allenando per i Giochi Olimpici, decidono immediatamente di partecipare anche loro alla competizione. Gli “atleti” prescelti non possono che essere Asterix e Obelix, i quali, con l’aiuto del loro “allenatore” Panoramix e della sua pozione magica, dovranno sfidare i campioni di tutto il mediterraneo in gare come il lancio del giavellotto, la boxe e molto altro ancora!

Asterix E Il Falcetto D’Oro

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7 12,90 €

Contiene: Asterix E Il Falcetto D’Oro

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

A Panoramix si rompe il falcetto d’oro e, poiché il vischio, ingrediente della Pozione Magica e di tanti altri prodigiosi filtri, per avere poteri magici deve essere colto con un falcetto d’oro, ne va subito acquistato uno nuovo. Asterix e Obelix partono per Lutezia, dove vive Amerix, cugino di Obelix, celebre e ricco fabbricante dei migliori falcetti d’oro della città. La missione dei nostri due amici non sarà facile!

Asterix E Il Giro Di Gallia

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7 12,90 €

Contiene: Asterix E Il Giro Di Gallia

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Avendo constatato più di una volta l’impossibilità di conquistare il villaggio degli irriducibili, i Romani decidono di isolarlo, cingendolo di un’alta palizzata. I nostri amici non si sentono prigionieri e scommettono con i Romani che riusciranno a girare tutta la Gallia, portando delle specialità di ogni regione visitata. Così Asterix e Obelix partono per il primo Tour de France della storia: una vacanza eno-gastronomica piacevole ma non priva di insidie.

Asterix E Gli Elvezi

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7 12,90 €

Contiene: Asterix E Gli Elvezi

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Un’altra avventura al di fuori delle Gallia per Asterix e Obelix. Un viaggio fino all’Elvezia. I due amici partono alla ricerca di una stella alpina, un fiore raro e prezioso che serve a Panoramix per salvare… un Romano?!

Il compleanno di Asterix e Obelix

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 21.8X28.7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Un volume nato per celebrare i cinquant’anni di Asterix e Obelix, in cui l’autore Uderzo si diverte a mostrarci come saranno gli abitanti del villaggio una volta diventati vecchi, o dei vestiti alternativi per i nostri due eroi, e molte altre cose divertenti.

Le uscite Disney dal 3 al 9 dicembre

Io, Zio Paperone

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X18.6 4,50 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Un numero tutto dedicato al fantastiliardario più famoso (e amato) al mondo: lo Zione!

• Zio Paperone in: Il crollo di un mito

• Zio Paperone e l’affare in scacco

• Paperino e la sfida ultraleggera … e altre avventure a suon di dollari!

Le Storie di Natale di Romano Scarpa

Autori: Romano Scarpa

Data di uscita: 04 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20.5X28 12,90 €

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Un’edizione prestigiosa da non perdere con le storie natalizie di Topolino di Romano Scarpa: Topolino e le delizie natalizie e Topolino e le dolcezze del Natale. Il grande formato del volume permette di apprezzare i dettagli di queste due storie senza tempo. La raccolta è arricchita da un interessante apparato redazionale e una gallery di cover internazionali.

La Saga di Paperon De’ Paperoni

Autori: Don Rosa

Data di uscita: 04 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 224

Formato: 17X23.7 7,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

La grande saga di Don Rosa dedicata alla vita di Paperone, dall’infanzia all’età adulta: 12 capitoli che ne ripercorrono le gesta in giro per il mondo, seguendo la crescita della sua ricchezza, ma anche del suo carattere. Costruita a partire dalle più famose storie di Carl Barks, è l’epopea di un personaggio straordinario raccontata con la passione del fan e la cura meticolosa dello studioso.

BEST OF TOPOLINIA LA MACCHINA DEL TEMPO

Autori: AA.VV.

5 dicembre • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 5,90

• Un luogo che porta in altri luoghi… e in altre epoche: ecco a voi la macchina del tempo! Nel volume alcuni memorabili cronoviaggi di Topolino e Pippo, come:

• Topolino e la minaccia preistorica.

• Topolino e la memoria futura.

PAPERINIK APPGRADE 48

Autori: AA.VV.

5 dicembre • 13,7×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,90

Tante storie natalizie piene di super guai, come…

• Paperinik e il Natale dimenticato, di Bruno Enna e Roberto Vian

• Paperinik in un Natale con tanto di cappello, di Monica Manzoni e Luca Usai.

• In chiusura, grande puntata pikappica con Lo sciame, di Faraci-Pastrovicchio.

PAPERSERA N. 9

Autori: AA.VV.

6 DICEMBRE • 14×18,6, B.,

144 pp., col. • Euro 3,90

Arrivano nuove imprese dei paperi reporter!

• Paperino e lo spelacchiato Paperoga delle nevi, una vertiginosa inchiesta sulle tracce dello Yeti

• Paperoga probo-paper… guai e disastri in tribunale!

• Dalle pagine di Papersera, ecco le storie di Paper Kid, un cow boy improbabile alle prese con il selvaggio West!!

PK2 GIANT 7

Autori:AA.VV.

8 DICEMBRE • 20×27,5, B.,

128 pp., col. •Euro 7,90

Ci sono alieni con le fattezze di dinosauri, l’esoscheletro di Astrongman, creature bioniche

simili a gatti e molto altro in Tutto e niente (scritta da Tito Faraci, con i disegni di Lorenzo

Pastrovicchio) e L’ultima caccia (firmata da Bruno Enna e disegnata da Giovanni Rigano), le due storie contenute in questo settimo volume che ripropone in grande formato la saga di PK². Adrenalina assicurata!

TOPOLINO 3394

09 DICEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO N.3394+ PUNTALE PER L’ALBERO DI NATALE

9 DICEMBRE 2020

14×18,5, B., 160 pp., col.,

Euro 8,90

