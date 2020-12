Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 3 dicembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 3 dicembre

FLASH 7

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Stephen Segovia, Geoff Johns, AA.VV.

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #750

• Ha inizio L’era del Flash!

• Il mortale Paradox e Godspeed contro l’eredità del Velocista Scarlatto!

• Joshua Williamson preme l’acceleratore nel celebrato numero #750 di Flash!

• In più, una storia breve di Geoff Johns e Scott Kolins ambientata nel passato e dedicata a Capitan Cold!

LANTERNA VERDE 7

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern: Season Two (2020) #4

• Continua la serie più folle e interessante dell’Universo DC!

• Hal Jordan deve lottare per sopravvivere su un mondo sconosciuto e mutato oltre ogni umana comprensione…

• Inoltre: l’attacco di creature tecno-primitive e antichi esseri giganti!

• Ospite speciale: Flash!

SUPERMAN 13

Autori: Robert Venditti, Paul Pelletier

3 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman: Man of Tomorrow #5/6

• Superman è l’Uomo del Domani!

• Luthor ha un nuovo piano per ripulire Metropolis dalla criminalità…

• …e anche dall’Azzurrone, naturalmente!

• Uomo contro macchina: davvero la tecnologia di Lex renderà l’Ultimo figlio di Krypton… obsoleto?

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 7

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Alex Maleev, Rafael Albuquerque, AA.VV.

3 dicembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #19/22

• Il più grande nemico di Bruce Wayne è… il Commissario Gordon?!

• E chi o cosa potrebbe spingere Batman a usare una pistola?

• A Gotham City arriva un particolare visitatore, e una tragedia riporta in auge uno dei team-up più amati!

• Inoltre, comincia Anno Zero, con le origini del Cavaliere Oscuro in chiave I Nuovi 52!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 2: CICLI

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, José Marzan Jr.

Dicembre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Y: The Last Man (2002) #6/10

• Continua la nuova edizione di una delle serie Vertigo più amate!

• Dopo la catastrofe che ha eliminato ogni essere di sesso maschile dalla Terra, Yorick e Ampersand sono gli unici sopravvissuti in un mondo senza uomini… ma ugualmente pericoloso!

• Nel loro viaggio dalla costa est alla costa ovest, Yorick e i suoi amici dovranno fare sosta a Marrisville, una cittadina in Ohio con un pericoloso segreto!

• Humour, critica sociale e grandi sorprese, nella serie vincitrice di tre premi Eisner!

American Vampire 1

Autori: Stephen King, Sean Gordon Murphy, Scott Snyder, Rafael Albuquerque, AA.VV.

Data di uscita: 03 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 98

Formato: 18.3X27.7 85,00 € Prezzo speciale

Contiene: American Vampire #1/27, American Vampire: Survival of the Fittest #1/5, American Vampire: Lord of Nightmares #1/5

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• America, 1920. Pearl, una giovane ragazza piena di sogni, viene brutalmente trasformata in una vampira… e decide di vendicarsi dei propri aguzzini con l'aiuto di un pistolero chiamato Skinner Sweet!

• Una rilettura in stile “gotico americano” del mito vampiresco!

• Un progetto fumettistico di alto livello con storie scritte dal grande Stephen King!

• La serie che ha lanciato la carriera di Scott Snyder!

