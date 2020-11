Halo Infinite potrebbe arrivare prima del previsto. Non solo: 343 Studios sembra avere un annuncio pronto a riguardo che dovrebbe arrivare molto presto, forse il 17 dicembre. Possibile che a questo annuncio verrà finalmente data una finestra di lancio del gioco? Del resto, il lancio di Xbox Series X è avvenuto senza dei titoli di peso e sicuramente Microsoft può risollevare la situazione con un gioco dal peso di Halo Infinite.

343 Studios ha fatto solo sapere che i lavori di Halo Infinite, grazie al cambio di data d’uscita, sono stati molto più attenti e le critiche mosse dai giocatori hanno portato il gioco a migliorare. Sono in tantissimi a pensare ormai che l’annuncio della data d’uscita sia vicinissimo.

Halo Infinite – un gioco molto discusso

Dopo la presentazione Xbox Showcase di agosto, ci sono state numerose critiche allo stato del gioco, che non era riuscita ad impressionare il pubblico. Poco dopo queste critiche su reddit e su altri siti, sono emerse delle opinioni direttamente da alcuni dipendenti 343 che, abbandonata l’azienda, l’hanno sì definita talentuosa, ma troppo legata a figure che occupano ruoli elevati che sono ancorate a idee vetuste e hanno creato un ambiente lavorativo tossico.

Si è addirittura parlato di reparti che hanno lavorato e sviluppato parti del gioco senza coordinarsi con altre sezioni e creando problemi ai restanti colleghi. Come risultato, verrebbe fuori che il gioco sia pesantemente minato da bug ed instabilità diffuse su tutti quanti i livelli di produzione. Nessuno, è stato detto ancora, aveva mai in mente esattamente che gioco sarebbe stato Halo Infinite, questo per via di un’apparente mancata visione d’insieme del futuro. Phil Spencer, invece, si era sempre detto molto positivo di ciò che aveva visto fino ad ora della nuova incarnazione di Master Chief.

Che questo si sia riflesso sui lavori al gioco? Noi pensiamo che il 17 dicembre potremmo scoprire per lo meno il destino di Halo Infinite.

