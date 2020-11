Le uscite Planet Manga del 3 Dicembre 2020 propongono le ristampe di alcuni numeri esauriti di serie di successo: Bleach, Hunter x Hunter, L’Attacco dei Giganti e Naruto.

Le uscite Planet Manga del 3 Dicembre 2020

Bleach 36

4,90 €

La situazione è bollente nel quartiere di Karakura, da quando Aizen ha dichiarato che sferrerà il suo attacco. Ma è il momento di allontanarsi dal presente per compiere un viaggio indietro nel tempo, nella Soul Society di molti anni prima, quando Aizen era un semplice luogotenente e la composizione del Gotei 13 era parecchio diversa da quella attuale… Preparatevi a un tuffo nel passato pieno di sorprese e colpi di scena, in puro stile Tite Kubo!

Bleach 40

4,90 €

Mentre a Karakura i capitani del Gotei 13 combattono una battaglia durissima contro i subordinati di Aizen, Ichigo si trova a Las Noches per salvare Orihime. È riuscito a raggiungere la ragazza, ma prima di poterla trarre in salvo deve sconfiggere il potentissimo Ulquiorra. Ichigo è diventato molto più forte dall’ultima volta che si era scontrato con Ulquiorra, ma questo non significa che sia sicuro di vincere! A complicare il tutto, c’è qualcuno che trama per fare del male a Orihime…

Bleach 50

4,90 €

Ichigo considerava i poteri un fastidio, ma adesso che sono scomparsi si rende conto di non possedere più la forza necessaria per proteggere le persone che gli sono care. Esisterà un modo per riaverli indietro? L’unica soluzione, al momento, è affidarsi a un gruppo di sconosciuti che affermano di essere in grado di ridargli ciò che ha perso. Ma quale sarà il loro obiettivo?

Hunter x Hunter 13

5,50 €

Con l’aiuto di Kurapika e del suo vecchio maestro Wing, Gon capisce che deve far evolvere semplicemente i poteri acquisiti finora. Finalmente entrato dentro il videogame Greed Island, riceve un messaggio dal padre e gli vengono svelate le regole del gioco: in un libro vanno raccolte 100 carte, ricavate da altrettanti oggetti ritrovati sul percorso e trasformati.

Hunter x Hunter 21

5,50 €

Continua lo scontro con le guardie della regina delle Formichimere. L’Hunter Kaito, a cui era stata mozzata la testa dalla guardia reale Neferpito, viene fatto risorgere come zombie, e ormai gli è chiaramente impossibile riconoscere Gon e Killua, che ora sono quindi… suoi nemici! Di Yoshihiro Togashi.

Hunter x Hunter 32

5,50 €

Ormai i candidati alla presidenza dell’associazione dei cacciatori sono rimasti solo in quattro. Quale presidente emergerà da questa spirale di ambizioni e macchinazioni? Intanto, Killua e Alluka raggiungono Gon, che versa in gravi condizioni. Chissà se riusciranno a guarirlo…

Hunter x Hunter 35

5,50 €

Secondo, attesissimo numero del 2018 per lo shonen manga dell’autore di Yu degli spettri! Continua qui la saga a bordo della nave in viaggio verso il continente oscuro e la guerra per la successione al trono dell’impero Cakin entra nel suo clou, con la scoperta a bordo dell’esistenza delle…Bestie di nen! Un numero a dir poco emozionante incentrato su Kurapika!

L’Attacco dei Giganti 13

4,90 €

L’armata ricognitiva è impegnata in un estenuante inseguimento, mentre Ymir si trova davanti a una sconcertante decisione da prendere…Colpi di scena da lasciare senza respiro, da Hajime Isayama.

L’Attacco dei Giganti 14

4,90 €

Eren e Christa sono nel mirino della prima squadra del reparto centrale del corpo di gendarmeria. Per fermare lo scompiglio che sta portando il Re, l’armata ricognitiva decide di…Un colpo di scena dietro l’altro nel manga di successo di Hajime Isayama!

Naruto 51

4,90 €

Sharingan contro sharingan! Madara fa sì che Sasuke affronti Danzo, uno dei principali responsabili dello sterminio del clan Uchiha. Inizia così un duello terrificante fra l’ultimo esponente degli Uchiha e il vecchio ninja, appena divenuto hokage. Danzo ha dalla sua l’esperienza e un arsenale di tecniche segrete ottenute grazie alla collaborazione con Orochimaru. Il suo grottesco braccio contiene difatti dieci occhi dotati di sharingan, frutto di chissà quale esperimento. Riuscirà Sasuke a mietere la prima vittima della sua vendetta? Da leggere tutto d’un fiato!

