Masahiro Sakurai, noto direttore della celeberrima serie di Kirby e Super Smash Bros, si è detto impressionato dalla PS5 ma ha anche duramente criticato la scarsa capienza dell’SSD della console. La sua critica appare piuttosto singolare, contando che Nintendo Switch, senza un’adeguata memory card, ha davvero pochissimi GB su cui operare. Ma cosa ne pensa esattamente Sakurai di PS5?

Il direttore di Smash Bros. si è detto impressionato della potenza della console Sony, allineandosi con i plausi della critica e dei giocatori comparsi fino ad ora in rete. La cosa che sembra aver colpito Sakurai più di ogni altra cosa è stata la velocità di caricamento generale, che del resto era da sempre stata presentata come uno dei punti forti della console, così come della comunicazione con PS4 e la facilità con cui è possibile continuare a giocare da una console all’altra.

Sakurai si è anche però detto molto perplesso sulla capienza dell’SSD, considerato troppo piccolo per ospitare i giochi. Essi, del resto, aumentano sempre più di peso e bisognerà presto passare a degli archivi ben più grandi di quelli a cui siamo abituati. Ad ogni modo quella attualmente sul mercato è solo la prima versione e non mancheranno nel corso degli anni dei restyling e versioni slim a cui Sony ci ha da sempre abituato, e che si spera avranno SSD ancora più capienti.

PS5 – un lancio fortunato

Il lancio di PS5 è stato un successo in tutto il mondo. La console è stato un successo straordinario già nelle pre-vendite. L’utenza sta però preferendo di gran lunga la versione con il lettore piuttosto che la versione digitale disponibile a 100€ in meno. Si pensa che forse l’utenza, e il mercato, non sia ancora pronta per questo balzo, ritenuto ancora troppo prematuro. Altri invece affermano con certezza che il supporto fisico non scemerà mai del tutto. Voi cosa ne pensate invece? Quale versione avete preso della PS5?

Recupera Super Smash Bros Ultimate per Nintendo Switch