Il nuovo capitolo di Black Clover porta il Regno di Clover più vicino al suo grande raid sulla Triade Oscura del Regno di Spade, e mentre Asta si è allenato su come usare al meglio le sue abilità, anche Yuno si è dato da fare con i suoi allenamenti. Dopo la sua dichiarazione che farà anche parte della missione diretta al Regno di Spade, Yuno si è spinto oltre, alla ricerca di un modo per abbattere Zenon della Triade Oscura.

Black Clover 272 fornisce un piccolo aggiornamento su come stia andando l’allenamento di Yuno, e sembra che sia riuscito a escogitare un piano contro Zenon. Ma non è nemmeno lontanamente sicuro delle sue capacità, ed è qui che entra in scena il suo nuovo, sorprendente compagno di allenamento: l’ex vice capitano della Golden Dawn, Langris Vaude.

Uno dei principali sviluppi che sono avvenuti nel salto temporale dagli eventi della guerra dell’Occhio del Sole di Mezzanotte è il fatto che sia stato rivelato che Yuno era stato effettivamente promosso al grado di Vice Capitano della Golden Dawn. Langris è quasi scomparso dopo questo, e sembra che abbia ancora rancore nei confronti di Yuno, quando i due si incontrano ancora una volta nel capitolo.

Dopo aver raggiunto una nuova fase del suo addestramento, Yuno chiama Langris poiché l’ex vice capitano era in agguato e lo osservava nella foresta. I due hanno un sacco di animosità l’uno verso l’altro, ma Langris offre sorprendentemente il suo aiuto poiché immaginava che Yuno avrebbe avuto bisogno di allenarsi contro qualcuno che ha usato la magia spaziale. Yuno all’inizio ha esitato (dato che preferirebbe allenarsi da solo), ma essendo questo un problema più grande di lui, chiede aiuto a Langris.

C’è la sensazione che Langris abbia un motivo diverso per aiutare Yuno, ma potrebbe benissimo essere una messinscena a causa della subdola personalità di Langris. Di contro, però, Yuno si sta dirigendo verso un territorio inesplorato, e sa che ha bisogno di tutto l’aiuto che può ottenere… anche se è da qualcuno come Langris.

Ma voi cosa ne pensate? Credete che Langris abbia un secondo fine nell’aiutare Yuno ad allenarsi? Che tipo di forza pensate che Yuno otterrà da questo allenamento? Fateci sapere che ne pensate nei commenti

