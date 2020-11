L’amore per Batman non conosce età, né tantomeno prezzo: a dimostrarlo, un recente fumetto venduto all’asta per una cifra esorbitante. L’albo in questione è Detective Comics # 27 del ’39, che segna la prima apparizione di Batman nel mondo del fumetto.

Lo scorso fine settimana, una copia del numero è stata venduta a $ 1,5 milioni; secondo i banditori Heritage Auctions, questo risulta diventare il prezzo più alto mai pagato per un fumetto di Batman. In precedenza, la cifra record si fermava a $ 1,075 milioni, sempre spesi per una copia di Detective Comics # 27.

Queste le parole del vicepresidente di Heritage Barry Sandoval al momento della vendita:

Non sono assolutamente sorpreso della cifra. Dopo tutto, stiamo parlando di una delle migliori copie di uno dei fumetti più importanti di sempre.

Questa la descrizione delle condizioni della copia, pubblicata sempre dai banditori:

Qualsiasi copia di questo importante fumetto è qualcosa di speciale a prescindere, ma pensiamo che questa superi qualsiasi altra cosa abbiamo mai offerto al pubblico. La copertina è pulita e senza macchie, solo poche copie attualmente integre possono vantare tale caratteristica. Anche la copertina posteriore è piacevolmente pulita. Il libro è anche ben centrato. Si noti inoltre che questo libro non ha codici o contrassegni di alcun tipo, cosa rarissima per i fumetti del 1939!

Batman, da Detective Comics #27 al grande schermo

Dal ’39 ad oggi sono passati 81 anni e Batman è diventato un fenomeno mediatico come pochi nel mondo. Oltre a innumerevoli storie a fumetti, diversi sono stati i prodotti dedicati al personaggio (iconica è la recente statua a lui dedicata, leggi QUI altre informazioni), ovviamente anche cinematografici.

Proprio in questo periodo, ci stiamo preparando al nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, The Batman, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Queste le parle dell’attore sulla sua preparazione al personaggio:

Al momento, sto utilizzando molto elementi che forse potrebbero risultare secondari: miei sogni o conversazioni con amici intimi. Questo mostra la parte segreta della sensibilità dell’attore che si confronta con un personaggio…quando si comincia a girare, sei tu davanti ai tuoi pensieri, ai tuoi demoni. Ho il classico entusiasmo di un attore nello stare sul set, riesco a trasformare le aspettative in un mio dialogo interiore. È eccitante e orribile allo stesso tempo essere tutto il tempo come su un plotone d’esecuzione. Osservo prima il personaggio che devo andare ad interpretare, poi cerco di capire cosa ha in comune con me, quali sfumature dovrò aggiungere per renderlo sempre più ricco e complesso. Non si interpreta mai un personaggio chiaro e semplice, c’è sempre da rappresentare persone che sembrano vivere di due stati completamente diversi nello stesso momento

Sul tono e le novità del film aveva invece parlato Jeffrey Wright (Gordon) al DC FanDome:

Con The Batman, abbiamo l’opportunità di utilizzare gli elementi di un cinecomics per esplorare una città americana attraverso una lente fatta di criminalità e corruzione, elementi radicati, importanti e interessanti. Il lavoro investigativo sta nell’esplorare Gotham, ma diventa anche l’esplorazione di una città molto simile a New York.Come avete potuto notare, non ci sono parti in CGI, tutto quello che si è visto è stato girato. Abbiamo sospeso le riprese il 13 marzo, alcune delle cose che stavamo girando quel giorno sono in quel trailer. Eravamo davvero entusiasti di quello che stavamo facendo. Prima di tutto per il copione. Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato che questo fosse lo spirito DC, di Detective Comics, la sceneggiatura è davvero legata a questo, all’idea che Batman sia il più grande detective del mondo. Penso che come ha detto una volta Gary Oldman, Gordon è come se fosse un Watson per lui. La sceneggiatura onora questo aspetto ed ha anche stabilito un tono molto chiaro, un tono che è stato ben catturato in quel trailer.

L’uscita di The Batman è prevista nelle sale cinematografiche per il 4 marzo 2022.

