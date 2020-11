Goku renderà l’Ultra Istinto ancora più forte nel futuro di Dragon Ball Super? Questa è una delle domande più pressanti dopo gli enormi sviluppi durante l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Mentre la lotta contro il divoratore di pianeti Moro si è ufficialmente conclusa con il nuovo capitolo della serie, Goku ha raggiunto un livello di potenza imprevisto. Ora è stato riconosciuto sia da Beerus che da Whis come dotato di potere divino, e sebbene questa sia una soglia impressionante, c’è il sospetto che questo non sarà neanche lontanamente l’ultimo limite di potere che Goku potrà raggiungere fino alla fine di Dragon Ball Super.

L’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica ha visto Goku finalmente attingere alla stessa forma di Ultra Istinto che aveva sbloccato per la prima volta durante il Torneo del Potere, e mentre la forma completa è definita “perfetta” (o “padroneggiata”, a seconda di come viene tradotta), non è un nome che dovremmo accettare come assoluto; forse è solo il punto di partenza di una nuova, strabiliante trasformazione di Goku, il che sarebbe anche perfettamente in linea con la struttura di Dragon Ball, in cui una volta sconfitto un nemico ne compare uno più potente che viene sconfitto grazie a un qualche tipo di potenziamento da parte dei protagonisti della storica serie ideata da Akira Toriyama.

Il capitolo 66 della serie vede Goku sconfiggere finalmente Moro con la sua forma Ultra Istinto, ma il modo in cui lo fa è più interessante del previsto, e questo perché con uno sforzo finale, reso possibile grazie al potere divino che gli ha concesso Ub, Goku è sembrato in grado di raggiungere un nuovo tipo di Ultra Istinto.

Proprio come il modo in cui abbiamo visto per la prima volta la versione perfezionata della forma con i capelli d’argento, questa nuova forma aveva un proprio modo di essere rappresentata che è differente da quanto visto in precedenza, mentre l’energia di Goku si plasmava in una versione gigante di se stesso.

Ora, questa nuova forma non è esattamente un’iterazione completa dell’Ultra Istinto, ma è un assaggio di ciò che potremmo aspettarci di vedere da Goku, una volta che avrà imparato a padroneggiare al meglio questo potere.

Il fatto che Goku sia riuscito a impadronirsi della tecnica è stata una sorpresa in primo luogo poiché sembra che sia il primo mortale (almeno, stando a quello che sappiamo fino ad ora) ad aver acquisito il potere divino. Ma ciò significa anche che c’è ancora così tanto che non sappiamo su come funziona questo potere!

Vedere la massa di energia divina di Ub implica che ci sono anche livelli di potere anche all’interno del regno divino o almeno, un modo per acquisirne di più, e questo è per Goku una nuova, enorme sfida da superare, soprattutto quando vede come il suo corpo ha reagito a questa nuova quantità di energia divina.

Proprio come aveva fatto con il dio ki del Super Saiyan God in precedenza, Goku ora ha accesso letteralmente a un nuovo regno di potere, e se c’è un essere che potrebbe rendere l’Ultra Istinto più forte attraverso l’addestramento e l’uso, quello è certamente Goku.

Ultra Istinto Perfetto potrebbe benissimo essere un termine antiquato per indicare una tecnica che persino gli dei hanno difficoltà a ottenere, ma con Goku che riesce sempre a superare i propri limiti, fino a raggiungere anche questo nuovo stadio, potrebbe semplicemente aprirsi una nuova strada verso versioni ancora più forti dell’Ultra Istinto.

E voi cosa ne pensate? Credete che sia possibile per Goku potenziare ulteriormente l’Ultra Istinto? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti!

