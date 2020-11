La lotta contro Moro è giunta al termine e, sebbene i fan siano delusi dal fatto che Vegeta non abbia avuto l’opportunità di sferrare il colpo finale contro il villain che assorbe energia, era chiaro fin dall’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super che Goku ha ancora bisogno del Principe dei Saiyan per salvare la situazione e la propria vita!

Con l’avvicinarsi dell’evento Shonen Jump Festa, che promette grandi rivelazioni sia per Dragon Ball che per tutta una serie di altri franchise di manga e anime, i fan stanno aspettando di vedere se la trama delle prossime avventure di Goku e Vegeta verrà rivelata!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Se dovete ancora leggere l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il Capitolo 66, potreste voler evitare di leggere il resto di questo articolo!

Goku ha fatto molte mosse piuttosto azzardate (come suo solito!) nella battaglia contro Moro, dando al cattivo un fagiolo senzu e rifiutandosi di ucciderlo, ma quando l’ultimo antagonista si è fuso con la Terra stessa, era chiaro che il protagonista Saiyan avrebbe dovuto adottare un approccio drasticamente diverso per salvare l’universo.

Fortunatamente per Goku, non era solo in questo combattimento poiché Vegeta è stato in grado di usare la sua nuova tecnica di Fissione Spirituale Forzata non solo per drenare energia da Moro, ma anche per fornirla direttamente a Goku per aiutarlo in questa lotta così ardua.

Alla fine, però, anche l’assistenza di Vegeta non era sufficiente per abbattere la nuova forma di Moro, poiché il potere dato a Goku non era sufficiente per fargli accedere nuovamente all’Ultra Istinto. Grazie però all’assistenza di Ub, la reincarnazione di Kid Bu, a Goku è stata data l’energia necessaria per distruggere Moro, salvando anche la Terra.

Molti fan sono rimasti con il cuore spezzato dal fatto che Vegeta non sia stato l’unico a sferrare il colpo mortale, ma i lettori possono essere confortati dal fatto che il Principe dei Saiyan è stato una parte essenziale nella distruzione di Moro e nel dimostrare che Goku ha ancora bisogno di aiuto per vincere le sue battaglie.

Goku potrebbe sconfiggere Vegeta quando si tratta di pura forza, ma il Principe è stato in grado di usare il suo acuto intelletto e la sua voglia di lottare per risolvere i problemi di Kakaroth più e più volte!

Anche voi pensate che Vegeta avrebbe dovuto sconfiggere Moro al posto di Goku? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti!

