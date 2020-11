Poche cose sono potenzialmente più imbarazzanti del recarsi nel bagno pubblico sbagliato, ma per un momento è quello che il giornalista di lingua giapponese Masanuki aveva pensato di fare.

Certo, il cartello all’esterno riportava l’immagine universale degli “uomini” e c’erano orinatoi tutt’intorno. Ma mentre questi sono entrambi segni che probabilmente vi trovate in un bagno per uomini, nel bagno presso l’area di parcheggio Yahata della Sanyo Expressway nella città di Mihara, nella prefettura di Hiroshima, mancava l’unico, vero indicatore che sei in un bagno per uomini: pozzanghere di urina fresca sul pavimento.

Come potete vedere dall’immagine qui in alto, il pavimento è un po’ scolorito a causa dell’urina versata accidentalmente in passato, ma comunque si tratta solo di vecchie macchie, e il pavimento stesso è perfettamente asciutto.

Tuttavia, per quanto avanzata sia la tecnologia igienica del Giappone, il Paese non ha ancora sviluppato orinatoi per le donne, quindi Masanuki ha pensato che doveva essere nel posto giusto. Avendo bisogno di urinare, il giornalista ha usufruito di questo bagno, scoprendo però di sentirsi piuttosto strano perché… il pavimento è inclinato!

Eccone una divertente rappresentazione artistica realizzata dallo stesso Masanuki:

Anche se è un po’ difficile da vedere nelle foto, il pavimento del bagno non è piatto, ma in realtà è inclinato verso il basso e verso il muro lungo il quale sono installati gli orinatoi:

In questo modo, coloro che usano gli orinatoi sono portati a sporgersi leggermente in avanti durante la minzione, proprio per cercare di evitare che l’urina vada sul pavimento anziché nell’orinatoio.

Impressionato da questa semplice soluzione, Masanuki ha rintracciato il manager della struttura per esprimere la sua ammirazione. Ma mentre il manager era felice che Masanuki apprezzasse l’innovazione, gli ha anche rivelato che non tutti i clienti sono stati così contenti. I signori più anziani, in particolare, sono rimasti sorpresi dal pavimento inclinato e, la prossima volta che il bagno verrà rinnovato, potrebbero tornare a un pavimento normale e piatto.

Tuttavia, per ora questo bagno lungimirante e inclinato in avanti è ancora in funzione, se sei interessati a provarlo in prima persona!

