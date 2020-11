Il reboot di Animaniacs viene trasmesso su Hulu, e per un breve lasso di tempo uno dei nuovi episodi è stato momentaneamente ritirato dal servizio a causa di una sfortunata e piuttosto scomoda coincidenza.

Durante il segmento dell’episodio di Animaniacs in questione, ovvero quello i cui protagonisti sono Mignolo e il Prof, quest’ultimo presenta il suo (ennesimo) piano per raggiungere il dominio del mondo, che questa volta si presenta sotto forma di una pubblicità.

L’episodio conteneva, proprio durante la messa in onda di questo finto messaggio pubblicitario, un numero di telefono che sarebbe dovuto essere fittizio, ma che in realtà era effettivamente funzionante. Tuttavia, il problema è che si tratta di una hotline sessuale, e quindi l’episodio è stato brevemente rimosso da Hulu proprio per cercare di rimediare a questo incidente:

Episode 6 of the Animaniacs reboot has been pulled. The episode contained a real-life phone number which turns out to be a sex hotline.

The episode is likely being edited to include a fake number. pic.twitter.com/psq1VGt0yj

