Resident Evil 4 Remake – trapelano nuove informazioni

Dopo i fortunati remake di Resident Evil 2 dell’anno scorso e Resident Evil 3 quest’anno, già da tempo ormai circola la voce di corridoio che vedrebbe ora un ritorno del quarto capitolo con una nuova veste grafica e, presumibilmente, curato come quelli che abbiamo visto fino ad ora. Il Ragnar Team ha mostrato questi archivi presi direttamente da Capcom.

Nel tweet si vedono chiaramente degli asset di Resident Evil 4 e questo ha fatto subito impazzire i fan con mille teorie e la speranza di un vero ritorno di uno dei capitoli più amati della serie e anche uno dei videogiochi più influenti di tutti i tempi nel genere degli sparatutto in terza persona. Tra le altre cose (oltre gli asset) ci sono anche dei video di Pachinko di Devil May Cry 5, dei dettagli delle animazioni di Resident Evil Village, due file di traduzione di Monster Hunter Stories e dei concept art di Street Fighter V. Ma ovviamente l’attenzione è stata tutta sugli asset di Resident Evil 4.

Resident Evil 4 – le voci di corridoio aumentano

Già in primavera avevamo analizzato una diceria la quale, secondo Video Games Chronicle, una fonte aveva già confermato che la casa di sviluppo aveva approvato il remake di Resident Evil 4. Secondo quanto emerse allora, il remake vedrà una coppia di nuovi protagonisti, il che significa che probabilmente i giocatori non avranno la stessa identica versione del gioco che conoscono. Ciò significa che anche il gameplay potrebbe essere espanso o modificato in maniera più o meno profonda.

Alcune delle persone chiave lavorarono a Resident Evil 4 originale su Gamecube sono ancora in Capcom, ma sembra che siano già impegnate su Resident Evil 8; dunque il loro nome non dovrebbe essere legato al remake.

Voi cosa ne pensate? Tenendo conto che si tratta ancora di una notizia senza un fondamento, le speranze sono decisamente alte.

