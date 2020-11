Il manga prequel di High School DxD, Daten no Inugami – Slashdog, si è concluso il 27 Novembre 2020 sulle pagine del primo numero dell’anno editoriale 2021 della rivista Comic Alive di Media Factory (gruppo Kadokawa).

Disegnato da Kikurage e basato sul romanzo omonimo di Ichiei Ishibumi che lo stesso Kikurage ha illustrato, il manga è stato lanciato nel 2019; il secondo e ultimo volume uscirà a Gennaio in Giappone.

Ambientato anni prima e nello stesso universo narrativo di High School DxD, Slashdog racconta le vicende di Tobio Ikuse, studente delle superiori ancora sconvolto per l’incidente che ha provocato la sparizione dei suoi amici di infanzia.

Un giorno è attaccato da creature note come Utsusemi, ma viene salvato da Natsume, una delle sue amiche scomparse. Insieme a lei e a un’altra ragazza di nome Vali, Tobio cercherà di scoprire la causa della scomparsa dei loro amici.

A proposito di High School DxD

High School DxD nasce come serie originale di light novel scritta da Ichiei Ishibumi e illustrata da Miyama-ZERO.

Il primo volume è uscito il 20 Settembre 2008 sotto l’imprint Fujimi Fantasia Bunko di Fujimi Shobo (gruppo Kadokawa).

Le light novel hanno ispirato manga, quattro serie animate e vari OVA.

In Italia Yamato Video ha distribuito la terza serie animata anche in versione integrale senza censure, Planet Manga ha pubblicato la trasposizione manga di Hiroji Mishima in 11 volumi:

Essere studenti delle superiori è difficile. Dover superare l’imbarazzo del primo appuntamento con una bella ragazza lo è ancora di più. Morire per mano sua, be’… questo è del tutto fuori scala! Ma per Issei Hyodo non è ancora finita, visto che un demone lo resusciterà per farne il suo schiavo! Una tragedia? Dipende dal demone!

