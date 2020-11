Satoru Iwata di Nintendo è stata una presenza unica nel mondo dei videogiochi. La maggior parte delle figure famose del settore sono designer, registi, artisti e musicisti, ma Iwata è amato soprattutto non per il suo coinvolgimento diretto in un gioco in particolare, ma per la sua gestione di Nintendo nel suo complesso durante il suo mandato come Presidente dell’azienda, durato dal 2002 fino alla sua morte nel 2015.

Decisioni aziendali ammirevoli possono sembrare un modo strano per guadagnare fan in una comunità in cui l’obiettivo finale è, soprattutto, divertirsi, ma un aneddoto tratto da una conferenza degli azionisti Nintendo fornisce un chiaro esempio del perché Iwata rimane così amato e rispettato, anche cinque anni dopo la sua prematura scomparsa.

Innanzitutto, un po’ di storia. All’inizio degli anni 2010, Nintendo stava subendo una sconfitta dal punto di vista finanziario. A partire dal 2010, le vendite sono diminuite anno dopo anno e la società normalmente redditizia ha subito perdite nel 2012, a seguito del lancio poco brillante di Wii U.

Tutto questo era nella mente degli investitori durante l’assemblea degli azionisti che si è svolta nel giugno del 2013, come lo era, senza dubbio, la minaccia incombente della rivale PlayStation 4 di Sony, il cui rilascio era previsto entro la fine dell’anno.

Durante l’incontro, qualcuno ha sollevato il problema che le vendite di Nintendo per l’anno, anche se in calo, erano più o meno quelle del 2000. La società era riuscita a realizzare un profitto rispettabile nel 2000, quindi, se ora stavano subendo delle perdite, non era un segno che i loro costi erano troppo alti? A Iwata è stato persino chiesto direttamente:

“Non credi che sarebbe meglio per noi fare un giro di licenziamenti?“.

Ecco la risposta di Iwata:

“Se capisco la tua domanda, mi stai chiedendo perché non stiamo realizzando un profitto ora, quando in passato lo realizzavamo con la stessa quantità di entrate“

L’allora Presidente di Nintendo proseguì spiegando che uno dei fattori principali era l’indebolimento delle valute estere, in particolare il dollaro USA e l’euro, rispetto allo yen quell’anno, il che significa che le vendite all’estero di Nintendo, una volta convertite in yen, sarebbero state inferiori al solito, anche se aveva venduto la stessa quantità di giochi e console quell’anno.

Allo stesso tempo, la maggior parte dello sviluppo dell’azienda è avvenuta in Giappone, dove gli stipendi, naturalmente, sono stati pagati in yen, determinando una situazione in cui gran parte delle entrate erano in valute depresse mentre le loro spese sono rimaste le stesse.

Ma questo è un motivo in più per Nintendo per licenziare parte del suo staff giapponese, giusto? No, perché come Iwata ha detto all’azionista che aveva chiesto di licenziare le persone:

“Se le persone che lavorano nella nostra azienda hanno paura di perdere il lavoro, non saranno in grado di creare giochi che commuoveranno i cuori dei giocatori“.

Questo non vuol dire che Iwata volesse che i lavoratori non sentissero alcuna spinta a creare buoni prodotti. Ma credeva fermamente che i licenziamenti avrebbero schiacciato il morale dei dipendenti, e più la tua mente è concentrata sulla domanda: “Avrò un lavoro domani?“, più è difficile trovare risposte a: “Quale sarebbe un fantastico potere per Mario nel suo prossimo gioco?“.

Iwata ha continuato:

“Ovviamente, dobbiamo ridurre le spese inutili e cercare modi più efficienti di lavorare, e ci sono casi di aziende là fuori che dicono: ‘Torneremo alla redditività licenziando molte persone.’ Ma in Nintendo, sono i contributi individuali di ogni lavoratore in ogni divisione che rendono la nostra azienda quello che è. Non credo che tagliare una parte di noi stessi, dicendo: ‘L’azienda è in una situazione difficile, quindi vorremmo che te ne andassi’, sia un modo per ottenere un rafforzamento a lungo termine dell’azienda. La mia intenzione è che riduciamo le spese inutili, operiamo in modo più efficiente e creiamo entrate che superano tali costi. Grazie per la tua domanda“.

L’inversione di tendenza di Nintendo non è stata né rapida né facile, poiché le perdite dell’azienda sono continuate per tutto il 2013 e il 2014. Tuttavia, nel 2015 l’azienda è tornata a realizzare un profitto, ed ora è probabilmente nella migliore forma finanziaria in cui sia mai stata, rivendicando l’atteggiamento di Iwata.

Acquistate Nintendo Switch QUI!