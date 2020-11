Utopia, remake in otto episodi della serie tv britannica omonima di Dennis Kelly, non proseguirà oltre la 1^ stagione: The Hollywood Reporter riporta infatti che Amazon ha cancellato la serie da lei prodotta e diffusa attraverso il servizio di video on demand Prime Video lo scorso 25 Settembre.

Amazon non diffonde i dati di visione delle proprie serie, tuttavia la serie non è stata accolta favorevolmente da pubblico e critica.

A proposito di Utopia

Amazon descrive così la serie:

Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che devono cercare di salvare il mondo, tentando allo stesso tempo di trovare il proprio posto in esso. Ispirata all’omonima serie britannica, la nuova serie Amazon Original è stata scritta da Gillian Flynn, che ricopre in questa occasione anche il ruolo di showrunner ed executive producer. La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per un fumetto, apparentemente di finzione, intitolato “Utopia”. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) e Grant (Javon “Wanna” Walton) saranno capaci di portare alla luce messaggi nascosti nelle pagine di “Utopia” che predicono una minaccia per l’umanità. Si renderanno presto conto che non si tratta solo di un complotto, ma di pericoli reali nel loro mondo. Il gruppo si imbarcherà in un’avventura che li porterà a ritrovarsi faccia a faccia con la famosa protagonista del fumetto, Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unirà alla loro missione per salvare il mondo celando lei stessa altri segreti.

Affiancano Gillian Flynn gli executive producer Jessica Rhoades (con la quale Flynn aveva già collaborato per Sharp Objects), Sharon Levy, Sharon Hall, Toby Haynes, Karen Wilson e Dennis Kelly.

La serie è una coproduzione Endemol Shine North America, Kudos e Amazon Studios.

Recupera Sharp Objects di Gillian Flynn