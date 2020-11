Love Hina, la serie anime basata sul manga omonimo di Ken Akamatsu edito da Planet Manga in Italia, è ora disponibile anche per gli abbonati al servizio Prime Video di Amazon.

Come riportato da Yamato Video, infatti, Prime ha aggiunto i 24 episodi della serie al suo catalogo anime in espansione; gli episodi sono disponibili soltanto con il doppiaggio Italiano.

A proposito di Love Hina

Realizzata dallo studio Xebec (Ghost Inn – La Locanda di Yuna, Yamato 2202), la serie animata di Love Hina è stata trasmessa per 25 episodi su TV Tokyo dal 19 Aprile 2000 al 27 Settembre 2000; hanno fatto seguito gli special di Natale e dell’Estate e la miniserie in tre parti Love Hina Again (inedita nel nostro Paese).

In Italia la serie tv e i due special sono arrivati per la prima volta grazie a Mondo Home Entertainment.

Anime Factory ha pubblicato la nuova edizione home video, per la prima volta anche in Blu-ray, il 25 Giugno 2020.

Keitaro Urashima ha già fallito per due volte il test d’ingresso alla todai, la più famosa università di tokyo. Il ragazzo vuole accederci a tutti i costi per rispettare una promessa fatta ad una bambina di cui era innamorato da piccolo. Per potersi mantenere durante gli studi, viene ingaggiato da sua nonna come custode della pensione hinata. Ben presto però, keitaro scoprirà trattarsi di una pensione femminile abitata da un gruppo di ragazze tanto carine quanto eccentriche.

Love Hina e gli altri anime Yamato su Amazon

Love Hina è l’ultima aggiunta dei tanti titoli curati da Yamato Video che stanno arrivando su Amazon Prime Video; ricordando che a Dicembre usciranno entrambe le serie di Occhi di Gatto – Cat’s Eye, vi riportiamo la lista degli altri titoli dell’editore presenti su Prime:

Haikyu! L’asso del volley Stagione 3 + OVA

Haikyu! L’asso del volley 4

Assassination Classroom: Korosensei Quest

L’impero dei cadaveri

<harmony/>

L’organo genocida

Lamù, la ragazza dello spazio Stagione 1 (ep 1-21)

Lamù The Movie 2 Beautiful Dreamer

Ken il Guerriero – La Trilogia

Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Ken il guerriero – La leggenda di Julia

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul

Ken il guerriero – La leggenda di Toki

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore

Berserk (1997)

City Hunter – Guerra al Bay City Hotel

City Hunter – Un complotto da un milione di dollari

Judo Boy

My Santa

Gigi la Trottola Stagione 1

Yattaman Stagione 1 (ep 1-43)

