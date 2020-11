Wonder Woman potrebbe avere presto uno spin-off e, ora, abbiamo maggiori dettagli circa l’ambientazione. In attesa dell’uscita di Wonder Woman 1984 infatti, la regista Patty Jenkins, in un’intervista a Geek Magazine (dall’utente reddit via Reddit FewWatermelonlesson0), ha anticipato trama e ambientazione del possibile spin-off per la saga dedicata a Diana.

Queste le sue parole:

Sarebbe una storia realizzata insieme a Geoff Johns, e poi presenta alla Warner Bros. Gli eventi di questo progetto si svolgerebbero dopo la partenza di Diana da Themyscira, l’isola delle Amazzoni, con alcuni colpi di scena legati a ciò che accadrà tra Wonder Woman 1984 e Wonder Woman 3. La produzione del progetto non è ancora ufficialmente iniziata, ma spero lo sarà presto perché amo davvero questa storia.

Lo spin-off potrebbe quindi non soltanto esplorare il distacco tra l’eroina e la sua terra natale, ma anche collegarsi direttamente al terzo film, andando quindi ad arricchire a 360° il piccolo universo legato a Diana.

Al momento però, come confermato dalla Jenkins stessa, il progetto è in attesa di approvazione; ciò che è certo è la presenza di Themyscira nel prossimo Wonder Woman 1984, anche se solamente con dei flashback incentrati su Diana.

Ricordiamo che la nuova uscita della seconda pellicola della sala è stata recentemente fissata, per il nostro paese, al prossimo 28 gennaio 2021, mentre arriverà negli USA in streaming su HBO Max il prossimo Natale.

Wonder Woman 1984, le info sul film in attesa dello spin-off

Questa la sinossi del film:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Wonder Woman 1984 manterrà la continuity di Diana iniziata con Batman v Superman: Dawn of Justice e non sarà un vero e proprio sequel. Questi i commenti a riguardo due protagoniste Gal Gadot e Kristen Wiig. Così la Gadot:

Non riprendiamo la storia dove l’abbiamo lasciata l’ultima volta, perché era ambientata 66 anni fa. Quindi troviamo Diana che vive da circa sessant’anni da sola, nel mondo degli uomini, al servizio dell’umanità e facendo del bene. Questa storia è pienamente una storia a sé stante. Insomma, l’unica cosa che condividono entrambe le storie è il rapporto tra Diane e Steve Trevor. Ma a parte questo, è un mondo completamente nuovo, l’era è diversa, Diana è diversa e la trama è nuova.

La Wiig ha aggiunto:

Spesso, coi sequel si vuole enfatizzare il collegamento col primo film o portare avanti delle questioni rimaste in sospeso. Per questo Wonder Woman 1984 non può essere considerato un sequel.

