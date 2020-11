Nella foresta “Sakatayama Kyosei no Mori” situata nella città di Suzaku (prefettura di Nagano, Giappone) è presente una grande roccia con una profonda spaccatura nel centro che se non fosse stato per il grande successo commerciale ed internationale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge dal 2016 al 2020 su Weekly Shonen Jump – non avrebbe fatto tanto scalpore.

I luoghi di Demon Slayer nella realtà?

La roccia, già presente storicamente, ora è finita alla ribalta poichè sembra sia venuta fuori dalla serie manga rivelazione dell’anno.

All’interno della serie della sensei Gotouge, il protagonista Tanjiro Kamado scalfisce una grande roccia provocando una spaccatura al centro (come quella in Giappone) dimostrando di poter far parte della squadra ammazza-demoni.

La somiglianza della roccia rispetto a quella vista nel manga-anime è lampante e sembra che questo luogo simbolo sia stato fonte di ispirazione per l’autrice… o semplicemente una coincidenza della natura.

Possiamo guardarla la comparazione in calce all’articolo.

Il mito della roccia

Le credenze locali vogliono che la roccia sia stata spaccata da un drago assetato e desideroso dell’acqua sotto di essa. Il mito non è lontano dalla verità poiché la grande roccia si sta lentamente spaccando in due a causa del congelamento dell’acqua piovana al suo interno durante i mesi più freddi, espandendo la fessura che poi si scioglie e si espande ancora conseguentemente.

Tanjiro ha dovuto scalare una montagna per raggiungere la roccia, mentre nella realtà basterà semplicemente attendere il momento opportuno per prendere un volo per il Giappone e visitare la foresta.

Ricordiamo che il volume finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriverà il 4 dicembre in Giappone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga e anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 22 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).