Chris Claremont, celebre scrittore degli X-Men, ha tenuto un Q&A su Reddit, dove sono emerse alcune informazioni riguardo un improbabile What If.

X-Men e il What If?

Chris Claremont, il leggendario scrittore degli X-Men, considerato come uno, se non il, più grande fumettista in vita, ha recentemente tenuto un evento Q&A su Reddit dove ha risposto ad alcune domande. Tra le più importanti, è emersa la classica questione: “c’è qualche personaggio che non hai mai messo in scena, ma che avresti voluto portare?”

Ecco la risposta di Claremont:

“Se ci penso bene, non riesco a ricordare nessun personaggio Marvel importante che non abbia scritto!”

Ha detto Chris.

“Voglio dire, in senso pratico, scrivere un personaggio che fa un’apparizione da ospite è facile. Ma entrare nella loro testa, nel loro cuore, definire la loro vita è molto difficile. Ci sono molte cose che mi sarebbe piaciuto scrivere regolarmente, ma essendo sempre al lavoro sulle stesse cose non era pratico. Un “What if?” mi sarebbe piaciuto – sai, Mystique, Rogue, Sabertooth e Deathbird sono stati tutti creati come personaggi di Ms. Marvel / Avengers / ecc. Sarebbe stato divertente lavorare con loro in quell’ambiente”

Successivamente:

“Quella linea di pensiero ha portato a un’idea ancora più grande”

Claremont ha continuato:

“Mi ha divertito molto quando John Byrne andò da Jim Shooter e si propose nel classico stile ‘you go or I go’, e Jim fondamentalmente quel giorno arrivò all’idea che io sarei rimasto e John avrebbe fatto il FF. Ma ciò che mi intrigava era che tutto ciò che avevo creato sugli X-Men accanto a Kitty era stato creato dopo che se n’era andato, quindi cosa sarebbe successo se Jim avesse acconsentito al discorso di John, e se tutto ciò che avevo creato per gli X-Men sarebbe stato creato per FF o Avengers? Quindi questa è la realtà alternativa. Sarebbe un interessante “What If?” miniserie o maxiserie”

Una serie What If dei personaggi del mondo di X-Men sarebbe incredibilmente interessante, e voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Acquista l’Action Figure di Wolverine