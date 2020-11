Recentemente Chris Claremont sta dando grandi soddisfazioni ai fan degli X-Men. Certamente, molti sono particolarmente grati per il lavoro svolto dallo sceneggiatore sulle pagine degli X-Men. Chris Claremont ha il merito di aver creato e introdotto nuovi membri iconici della squadra di Charles Xaviers e dall’altra parte ha ideato per loro nuovi temibili avversari.

Ma cosa accadrebbe se lo sceneggiatore non avesse mai scritto quei momenti? Cosa succederebbe se Chris Claremont scrivesse gli X-Men oggi? Sicuramente sarebbe tutto diverso. Quest’oggi gli X-Men sono cambiati molto, ci aspetteremmo di vedere qualcosa di molto diverso, ma l’autore non ha dubbi a riguardo rifarebbe le cose tutte allo stesso modo.

Chris Claremont vuole riscrivere la storia degli X-Men

Quando su Reddit, un fan gli ha chiesto quale storia riscriverebbe con piacere se mai avesse l’occasione di farlo, Claremont ha rivelato senza trattenersi che le riscriverebbe tutte! Niente cambiamenti dunque nella mitologia classica degli X-Men! Ma ha fatto giusto qualche precisazione.

Considerando che la mia visione degli X-Men era un’unica storia dal numero 94 al 249, io la riscriverei interamente. Se potessi, rivisiterei l’arco narrativo di Rachel che stavo iniziando nel numero 209, così che potrei finirlo in una miniserie o una maxiserie che inizia da Excalibur. Mi piacerebbe rivisitare la storia di Rachel, così potrei arrivare meglio alla Fenice. Il mio secondo desiderio? Avrei preferito trovare un modo per convincere Jim Shooter ad accettare la mia proposta quando ho sentito parlare di X-Factor, che avrebbe lasciato Jean morta. Avrei anche riportato Scott con Madelyne e il bambino perché potesse diventare il ​​Professor X di X-Factor e avrei introdotto la sorella di Jean come membro indipendente della squadra, e quindi avrei dato anche a Hank, Bobby e Warren qualcosa da fare piuttosto che renderli funzionalmente irrilevanti.

Parlando di Ciclope Chris Claremont ha parlato anche del momento che per lui ha rovinato il leader degli X-Men (QUI – per ulteriori dettagli). Le idee di Chris Claremont dimostrano che in realtà c’era ancora molto lavoro da fare sui suoi X-Men. Probabilmente avremmo un assaggio di queste sue idee nella nuova serie X-Men Legends che rivisiterà alcuni momenti della storia passata dei mutanti e vedrà per l’appunto, la partecipazione di autori illustri che hanno contribuito a rendere grandiosa la storia degli X-Men.

