The Mandalorian arriva ad una svolta fondamentale nella sua narrazione. Il quinto episodio della Stagione 13 (o se preferite il tredicesimo) ha infatti rivelato il nome del vero protagonista della serie: Baby Yoda!

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU THE MANDALORIAN 2X05!

La seconda stagione di The Mandalorian aveva visto Mando accettare la missione impostagli dal codice mandaloriano legata a Baby Yoda ovvero riconsegnarlo alla sua specie.

Sempre braccati da ciò che resta dell’Impero, Baby Yoda e il Mandaloriano si erano messi sulle tracce dapprima di altre congreghe mandaloriane e poi della misteriosa Jedi Ahsoka Tano giugendo sul pianeta Corvus.

È proprio qui che Mando incontra la Jedi, la prima che riesce a comprendere Baby Yoda che rivela il suo vero nome: Grogu.

Apprendiamo inoltre che Grogu, prima di essere catturato, era stato allevato e addestrato presso il Tempio Jedi di Coruscant dove, a seguito della Guerra dei Cloni, era stato nascosto imparando a celare i suoi poteri.

Baby Yoda nella stagione 2

In Star Wars – The Mandalorian Stagione 2 Baby Yoda e il Mandaloriano continueranno il loro viaggio, affrontando nemici e stringendo alleanze; dovranno farsi largo in una galassia insidiosa nella turbolenta epoca che ha seguito il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast principale è formato da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

A dirigere la nuova stagione ci sono Jon Favreau (che sta pensando anche a un film sulla serie), Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

Jon Favreau ha sceneggiato sei episodi di The Mandalorian 2, mentre Dave Filoni, regista e direttore dell’animazione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, e Rick Famuyiwa (The Mandalorian Stagione 1) hanno scritto rispettivamente gli episodi 5 e 7.

Favreau è incaricato anche della produzione esecutiva insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist come coproduttore esecutivo.

La serie potrebbe dare origine a uno spin-off.

