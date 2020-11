Nuova aggiunta al cast di The Witcher 2: come riportato da Redanian Intelligence, Rebecca Hanssen sarebbe stata scelta per interpretare la regina Meve nella serie Netflix. Nei libri, il personaggio governa le terre di Lyria e Rivia, quindi anche del paese d’origine del nostro protagonista.

Sia nei romanzi che nei videogiochi (specie in Thronebreaker: The Witcher Tales), la regina Meve è una vera e propria forza della natura. Molto arguta arguta e coraggiosa, sa farsi rispettare e non si spaventa davanti a chi non sa stare al suo posto.

Secondo alcuni file trapelati dall’audizione, le scene che la vedranno coinvolta saranno fedeli a quanto si legge nei libri. Viene riportato come il personaggio apparirà in The Witcher 2 negli episodi diretti dal duo Sarah O’Gorman e Ed Bazalgette (3-4 e da 5 a 8), anche se non è chiaro con quale frequenza.

The Witcher 2, la serie

Questa la sinossi attualmente diffusa per la seconda stagione:

Convinto che Yennefer abbia perso la vita durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia conduce la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce: a Kaer Morhen, la sua casa d’infanzia. Mentre fuori dalle mura re, elfi, umani e demoni del continente lottano per la supremazia, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che ha in lei.

Come sapevamo quindi, i nuovi episodi di The Witcher 2 esploreranno il rapporto fra Geralt e Ciri. In merito è intervenuta in precedenza la Hissrich:

Quello che penso sia davvero divertente del rapporto fra Geralt e Ciri è che il tipo di famiglia più originale che ci si possa aspettare.C’è uno strigo il cui unico lavoro è quello di uccidere per soldi e una bambina che sta cercando di sfuggire al suo passato, tutto si gioca su come si uniscono questi due stili di vita.Per me una delle cose più divertenti da esplorare in questa seconda staigone è vedere come si cambiano e alterano gli equilibri uno dell’altro; dopo la prima stagione, abbiamo tutti un’idea di chi sia Ciri e di chi sia Geralt.Bene, ora possiamo lanciare tutto in un frullatore e vedere cosa succede quando due persone completamente diverse si trovano costrette ad affrontare insieme determinate circostanze. E penso che sia davvero divertente. Non è sempre tutto rosa e fiori. Discuteranno. Combatteranno. Saranno due sconosciuti che si troveranno a stare insieme a cui viene detto che saranno legati per sempre. Penso che la loro cresciuta e lo sviluppo di un rapporto padre e figlia sia una delle mie parti preferite della serie.

Questa invece la descrizione di un altro importantissimo personaggio per Geralt, Vesemir, interpretato da Kim Bodnia:

Fascinoso simbolo dell’età d’oro dei Witcher, Vesemir è il witcher più anziano ed esperto della serie, nonché una figura paterna per Geralt. Sopravvissuto al massacro di Kaer Morhen, una carneficina che ha quasi sterminato la specie, Vesenir è molto protettivo coi witcher rimanenti, sentendo la paura dell’estinzione di questa comunità che può trovare gloria solo uccidendo mostri.

Per la serie sono attualmente in lavorazione diversi spin-off: una serie prequel, The Witcher: Blood Origin, e una incentrata sui maghi.

Entra nel mondo di The Witcher acquistando The Witcher III – Game Of The Year