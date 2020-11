Super Mario Maker è un gioco che offre ai giocatori una cassetta per gli attrezzi virtuale con cui costruire i livelli di Super Mario per poi caricarli per far giocare altre persone online. Super Mario Maker è un’idea così geniale che col senno di poi sembra ovvia, e dal momento in cui è stato rilasciato nel 2015, è stato un grande successo per Nintendo.

Aprire il processo di progettazione dei livelli ai fan di tutto il mondo non significava solo una ricchezza di livelli realizzati ragionando fuori dagli schemi, ma anche una quantità virtualmente illimitata di contenuti per i giocatori, con oltre sette milioni di livelli caricati in meno di un anno.

Tuttavia, proprio per via della natura online del gioco ciò significa che quei livelli esistono solo fino a quando Nintendo desidera mantenerli sui propri server e il supporto dell’azienda per Super Mario Maker è ormai agli sgoccioli.

Nintendo ha annunciato che rimuoverà la versione digitale di Super Mario Maker dal suo eShop il 13 gennaio 2021 e, con le copie fisiche del gioco non più distribuite, questa sarà in pratica la vostra ultima possibilità di acquistarlo senza ricorrere al mercato dei giochi usati.

L’addio ancora più grande, tuttavia, arriverà il 31 marzo, quando Nintendo ritirerà la funzione di caricamento dei livelli da Super Mario Maker, segnando la fine ufficiale della possibilità per i giocatori di condividere i nuovi corsi che hanno progettato.

Quel giorno vedrà anche la chiusura del sito Web dei segnalibri di Super Mario Maker, che consente di navigare tra i livelli giocabili su qualsiasi browser web e aggiungerli ai preferiti per giocarci in seguito. Anche la possibilità di cercare i livelli in base a quelli con il maggior numero di Mi piace verrà eliminata il 31 marzo, quindi se volete controllare quali sono i livelli più popolari, questo è il momento.

Il lato positivo è che i livelli già caricati saranno ancora giocabili dopo il 31 marzo e Nintendo supporta ancora completamente Super Mario Maker 2, uscito per Switch l’anno scorso.

È inevitabile, tuttavia, che un giorno le funzioni online dell’originale Super Mario Maker vengano disattivate del tutto, ma almeno per il momento c’è ancora la possibilità di mettervi alla prova con i livelli creati da altri giocatori come voi da tutto il mondo.

