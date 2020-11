La maestra Koyoharu Gotouge ha nelle ultime ore parlato del finale del manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, scritto e disegnato dal 2016 al 2020 su Weekly Shonen Jump superando ogni sorta di record editoriale e commerciale.

L’atteso ultimo volume che chiude l’opera, il 23°, uscirà in Giappone e negozi online il 4 dicembre 2020 e la sensei ha voluto chiarire la novità riguardo un nuovo capitolo epilogo da pubblicare tra le ultime pagine del tankobon.

L’autrice chiarisce la struttura del capitolo finale

La Gotouge ha chiarito che nel volume finale, in realtà, non ci saranno le 14 pagine epilogo promosse di recente da un articolo diffuso da Oricon. In realtà quelle 14 pagine in più incriminate già appartenevano all’effettivo capitolo finale del manga, ma non erano state incluse.

La sensei sembrerebbe aver proposto a Shueisha di realizzare più pagine, ma il dipartimento le ha escluse quando il capitolo finale è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump a maggio 2020.

Ecco le parole nel dettaglio di Gotouge-sensei pubblicate attraverso il profilo Twitter ufficiale del manga:

“Ciao a tutti sono Gotouge. Come state? Io sto facendo del mio meglio! Il volume finale della serie arriverà presto nei negozi. Questo volume include delle pagine dall’ultimo capitolo che sono state rimosse in origine al tempo della pubblicazione su rivista per vari motivi. Sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata. Ho chiesto al dipartimento editoriale di disegnare altre pagine quando dovevamo pubblicare l’ultimo capitolo in rivista e mi dispiace non essere riuscita a portare l’intero capitolo. Il contenuto del capitolo non cambia drasticamente con queste nuove pagine, quindi penso non creerà problemi alle persone se non dovessero leggerle. Dopo tutto le persone non comprano solo volumi provenienti dal magazine di Shonen Jump“.

In calce, invece, possiamo riguardare la copertina del volume finale:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 22 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).