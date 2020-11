Resident Evil Revelations, la serie spin-off del popolare franchise survival horror di Capcom, potrebbe ritornare con un nuovo capitolo.

Stando a voci di corridoio che circolano su Twitter, Capcom sarebbe infatti al lavoro su Resident Evil: Revelations 3.

I rumor si fermano qui, non ci sono indiscrezioni su personaggi o ambientazioni, tanto meno sulle piattaforme su cui il gioco potrebbe vedere la luce.

A proposito di Resident Evil Revelations

Resident Evil: Revelations nasce da una costola della serie principale nel 2012 per il portatile Nintendo 3DS; nel 2013 una versione HD del gioco viene pubblicata su PC, PlayStation 3, Wii U e Xbox 360, mentre nel 2017 debutta anche la conversione per Switch.

Steam descrive così la versione HD:

Questo apprezzato titolo survival horror ripercorre gli eventi a cavallo tra Resident Evil® 4 e Resident Evil® 5, svelando la verità sul virus T-Abyss. Resident Evil Revelations riporta sulla scena Jill Valentine e Chris Redfield, due dei personaggi più amati della serie, e li affianca ai rispettivi partner BSAA Parker Luciani e Jessica Sherawat. L’azione inizia a bordo della “Queen Zenobia”, una nave da crociera apparentemente abbandonata ma carica di orrori, e si sposta poi sulla terraferma fra le rovine della città di Terragrigia. Con armi e munizioni più che limitate, Resident Evil Revelations offre una vera sfida per la sopravvivenza.

Resident Evil Revelations 2 arriva nel 2015 su PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PlayStation Vita e nel 2017 su Switch.

La trama del gioco si svolge tra gli eventi raccontati in Resident Evil 5 e Resident Evil 6 e vede il ritorno dell’amata Claire Redfield.

Resident Evil Revelations 3 e non solo

In attesa di sapere se il rumor su Resident Evil Revelations 3 si concretizzerà o meno i fan della serie potranno godersi i progetti già confermati per videogame, cinema e serie Netflix.

Per quanto riguarda i videogiochi è in arrivo l’ottavo capitolo della serie, Resident Evil Village; sul fronte cinematografico è in lavorazione il film reboot scritto e diretto da Johannes Roberts; Netflix sta sviluppando una serie tv live action e la serie animata Resident Evil Infinite Darkness.

